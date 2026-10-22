Более 6 тысяч жалоб на ТЦК, пытки и коррупция: Лубинец назвал четыре наиболее проблемных региона

За чуть менее десяти месяцев 2026 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец получил более 6 тысяч обращений, касающихся работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это больше, чем за весь 2025 год. Омбудсмен заявляет о системном кризисе в сфере мобилизации, в частности о коррупции, незаконных задержаниях и призыве лиц, имеющих право на отсрочку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Дмитрия Лубинца.

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По словам омбудсмена, о нарушениях во время мобилизации он начал сообщать в ответственные органы еще в 2023 году. Тогда он направлял официальные обращения и проводил закрытые совещания с представителями Минобороны, Генштаба и командования Сухопутных войск, однако это не дало результатов.

"Это уже не проблема, это системный кризис и нарушение прав граждан Украины в сфере мобилизации", — подчеркнул Лубинец.

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$15 тысяч за освобождение из автобуса и $20 тысяч за решение ВВК

Омбудсмен заявил, что коррупция охватила различные этапы мобилизации. По его словам, в обществе открыто говорят о возможности за деньги избежать задержания или получить нужное заключение военно-медицинской комиссии.

"За 15 тысяч долларов ты можешь выйти из автобуса, а за 20 тысяч долларов можешь уладить в ВВК любой диагноз", — сказал Лубинец, описывая распространенные коррупционные практики.

В то же время он не привел в этом фрагменте интервью конкретных уголовных дел, которые бы подтверждали именно такие суммы взяток.

По материалам Офиса омбудсмена, в 2026 году правоохранители провели сотни обысков в различных регионах Украины. Выявлялись, в частности, случаи фиктивной мобилизации, когда людей учитывали как призванных только на бумаге.

Также, по словам Лубинца, фиксировались случаи незаконного освобождения от военной службы годных к службе граждан и мобилизации людей, имевших законные отсрочки.

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Девять осужденных сотрудников ТЦК в Одесской области и четверо под стражей на Закарпатье

Лубинец сообщил, что в 2026 году правоохранительные органы начали активнее реагировать на материалы его Офиса.

По его словам, в Одессе были осуждены девять сотрудников ТЦК и СП, один из них — за пытки.

На Закарпатье по материалам Офиса омбудсмена возбудили уголовные дела, а четверо сотрудников ТЦК находятся в следственном изоляторе.

Отдельно Лубинец рассказал о бывшем руководителе областного ТЦК на Закарпатье, в отношении которого возникли подозрения в коррупции.

По словам омбудсмена, во время обысков СБУ на его рабочем месте обнаружили значительные суммы иностранной валюты. Чиновника уволили, однако через два месяца он вернулся на ту же должность в качестве временно исполняющего обязанности.

"И десять месяцев, каждые 30 дней ей продлевают этот статус ТВО. Все десять месяцев я отправляю кучу запросов, дополнительных материалов, дополнительных сведений о том, что там происходит на Закарпатье. Никакой реакции", — заявил Лубинец.

Больше всего проблем, по оценке омбудсмена, систематически возникает в четырех регионах — Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областях.

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Балаклавы, избиения и отсутствие видеофиксации

Еще одним нарушением Лубинец назвал использование балаклав сотрудниками ТЦК. Он подчеркнул, что сокрытие лиц и снятие опознавательных знаков делают невозможной идентификацию военнослужащих в случаях незаконных задержаний или избиений граждан.

Омбудсмен настаивает на обязательном использовании исправных бодикамер всеми сотрудниками ТЦК и установке видеонаблюдения в помещениях центров комплектования.

По его мнению, отсутствие видеозаписи во время конфликта должно расцениваться как основание предполагать незаконность действий сотрудника ТЦК. Это позиция омбудсмена, а не установленная законом презумпция.

Лубинец также категорически осудил нападения гражданских лиц на военнослужащих ТЦК. Он подчеркнул, что представители Национальной полиции должны реагировать на нарушения закона с обеих сторон.

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На Закарпатье мать продала четверых детей ради оформления отсрочки

Отдельный случай, о котором рассказал омбудсмен, касается вероятной торговли детьми для незаконного оформления статуса многодетного родителя.

По словам Лубинца, на этой неделе на Закарпатье обнаружили четверых детей из многодетной семьи, которых мать, вероятно, передала за деньги постороннему мужчине.

Тот, как утверждает омбудсмен, оформил статус многодетного отца и выехал за границу. Дети остались в Украине в ненадлежащих условиях.

Лубинец сообщил, что обратился в правоохранительные органы. Он также предполагает возможную причастность к нарушениям представителей местных органов социальной защиты.

Омбудсмен подчеркнул, что публично рассказывает лишь о небольшой части выявленных нарушений.

"Я публично показываю 1% от той информации, которую мы устанавливаем, которую мы находим на территории всей страны", — заявил он.

По мнению Лубинца, для преодоления кризиса необходимы полная прозрачность мобилизации, видеофиксация действий сотрудников ТЦК, цифровизация процедур, оперативное расследование коррупционных преступлений и неотвратимость наказания.

Он подчеркнул, что мобилизация должна продолжаться, однако исключительно в соответствии с законом, с соблюдением прав военнообязанных и их обязанностей перед государством.

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