Группа людей в Одессе бросала камни в здание ТЦК: задержаны двое участников
В Одессе группа людей забросала камнями здание районного ТЦК, куда доставили военнообязанного, находившегося в розыске. Полиция задержала двух наиболее активных участников инцидента.
Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.
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По данным правоохранителей, в районный ТЦК доставили военнообязанного, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.
"В его поддержку к воротам районного территориального центра комплектования прибыла группа людей, которые начали бросать камни во двор и здание ТЦК. В настоящее время правонарушители доставлены в отдел полиции", — говорится в сообщении.
Инцидент квалифицирован по статье о хулиганстве. Двое самых активных участников инцидента задержаны в процессуальном порядке.
Что говорят в ТЦК?
В пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП телеканалу "Суспільне" сообщили, что 20 октября во время оповещения в Пересыпском районе Одессы военнослужащие совместно с полицейскими обнаружили мужчину, который, по данным системы "Оберег", находился в розыске за нарушение правил воинского учета.
Мужчина прошел ВЛК, которая признала его годным к службе.
Вечером возле учреждения собралась группа гражданских лиц. В ТЦК их действия назвали попыткой провокации и препятствованием работе учреждения.
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