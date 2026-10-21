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Новости Конфликт с ТЦК
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Группа людей в Одессе бросала камни в здание ТЦК: задержаны двое участников

Конфликт с ТЦК в Одессе: группа людей бросала камни

В Одессе группа людей забросала камнями здание районного ТЦК, куда доставили военнообязанного, находившегося в розыске. Полиция задержала двух наиболее активных участников инцидента.

Об этом сообщили в полиции области, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

По данным правоохранителей, в районный ТЦК доставили военнообязанного, который находился в розыске за уклонение от мобилизации.

"В его поддержку к воротам районного территориального центра комплектования прибыла группа людей, которые начали бросать камни во двор и здание ТЦК. В настоящее время правонарушители доставлены в отдел полиции", — говорится в сообщении.

Инцидент квалифицирован по статье о хулиганстве. Двое самых активных участников инцидента задержаны в процессуальном порядке.

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Что говорят в ТЦК?

В пресс-службе Одесского областного ТЦК и СП телеканалу "Суспільне" сообщили, что 20 октября во время оповещения в Пересыпском районе Одессы военнослужащие совместно с полицейскими обнаружили мужчину, который, по данным системы "Оберег", находился в розыске за нарушение правил воинского учета.

Мужчина прошел ВЛК, которая признала его годным к службе.

Вечером возле учреждения собралась группа гражданских лиц. В ТЦК их действия назвали попыткой провокации и препятствованием работе учреждения.

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Автор: 

Одесса (8517) Одесская область (4847) ТЦК (1408) Одесский район (819)
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Топ комментарии
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то роми ,циганського барна тцк пов'язало
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21.10.2026 11:35 Ответить
+3
Треба було відкрити вогонь на ураження по цім жбурлячам каміння. Йо...ні ждуни-ухилянти.
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21.10.2026 11:35 Ответить
+3
Тревоги протестували,що "оповіщений" пройшов ВЛК за пару годин при стандарті 4 дні.
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21.10.2026 11:42 Ответить

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