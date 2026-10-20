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Новости Нападение на ТЦК Нападение на полицейских
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Стрельба в ТЦК и СП в Киеве: мужчине сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное. ФОТО

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 19 октября открыл стрельбу в Печерском ТЦК и СП, ранив троих полицейских и троих военнослужащих.

Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел накануне около 19:00. В помещение районного ТЦК и СП доставили 41-летнего киевлянина, нарушившего законодательство о мобилизации.

Находясь в здании, мужчина достал спрятанный под одеждой пистолет и произвел не менее семи прицельных выстрелов в сторону полицейских и военнослужащих.

Нацполиция
Мужчине предъявлено подозрение в стрельбе в ТЦК Киева 19 октября

Вследствие стрельбы трое полицейских и трое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.

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Задержание и подозрение

Полицейские задержали стрелка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пистолет, который он хранил без предусмотренного законом разрешения, изъяли. Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли значительное количество оружия и боеприпасов.

Мужчине предъявлено подозрение в связи со стрельбой в ТЦК Киева 19 октября
Мужчине предъявлено подозрение в связи со стрельбой в ТЦК Киева 19 октября

Следователи главка полиции Киева сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, пункты 1, 8 ч. 2 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
  • ст. 348 — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
  • ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Санкции соответствующих статей предусматривают наказание, в частности пожизненное лишение свободы по отдельным составам преступлений. В то же время окончательное наказание определит суд. Действия группы оповещения будут проверяться в ходе служебного расследования.

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Автор: 

Киев (27809) Нацполиция (17700) стрельба (3509) ТЦК (1412)
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Топ комментарии
+22
Викрали озброєного ?Якщо людина порушує закон,до потрібно везти до поліції і там складати протокол.До чого тут ТЦК?Викрадення групою осіб і замозахист.Яке довічне?
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20.10.2026 19:33 Ответить
+21
Довічне - це до кінця правління цієї влади. А далі мають бути амністії.
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20.10.2026 19:48 Ответить
+21
Засуджений раніше за хабар військовий ТЦК до смерті побив мобілізованого у Львові. Йому загрожує до 10 років тюрми.
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20.10.2026 20:04 Ответить

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