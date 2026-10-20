Стрельба в ТЦК и СП в Киеве: мужчине сообщили о подозрении, ему грозит пожизненное. ФОТО
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который 19 октября открыл стрельбу в Печерском ТЦК и СП, ранив троих полицейских и троих военнослужащих.
Об этом сообщила полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Подробности инцидента
Инцидент произошел накануне около 19:00. В помещение районного ТЦК и СП доставили 41-летнего киевлянина, нарушившего законодательство о мобилизации.
Находясь в здании, мужчина достал спрятанный под одеждой пистолет и произвел не менее семи прицельных выстрелов в сторону полицейских и военнослужащих.
Вследствие стрельбы трое полицейских и трое военнослужащих ТЦК и СП получили огнестрельные ранения. Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальным оказывается необходимая медицинская помощь.
Задержание и подозрение
Полицейские задержали стрелка в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Пистолет, который он хранил без предусмотренного законом разрешения, изъяли. Во время обыска в квартире подозреваемого правоохранители изъяли значительное количество оружия и боеприпасов.
Следователи главка полиции Киева сообщили мужчине о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15, пункты 1, 8 ч. 2 ст. 115 — законченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- ст. 348 — посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением ими служебных обязанностей;
- ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
Санкции соответствующих статей предусматривают наказание, в частности пожизненное лишение свободы по отдельным составам преступлений. В то же время окончательное наказание определит суд. Действия группы оповещения будут проверяться в ходе служебного расследования.
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