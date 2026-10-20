Стрілянина у ТЦК та СП в Києві: чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує довічне. ФОТО

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який 19 жовтня відкрив стрілянину в Печерському ТЦК та СП, поранивши трьох поліцейських і трьох військовослужбовців.

Про це повідомила поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі інциденту

Подія сталася напередодні близько 19:00 години. До приміщення районного ТЦК та СП доставили 41-річного киянина, який порушив законодавство про мобілізацію.

Перебуваючи в будівлі, чоловік дістав прихований під одягом пістолет і здійснив щонайменше сім прицільних пострілів у бік поліцейських та військовослужбовців.

Чоловік отримав підозру за стрілянину в ТЦК Києва 19 жовтня

Унаслідок стрілянини троє поліцейських і троє військовослужбовців ТЦК та СП дістали вогнепальних поранень. Усіх потерпілих госпіталізували. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, решті надають необхідну медичну допомогу.

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Затримання та підозра

Поліціянти затримали стрільця у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Пістолет, який він зберігав без передбаченого законом дозволу, вилучили. Під час обшуку помешкання підозрюваного правоохоронці вилучили значну кількість зброї та боєприпасів.





Слідчі главку поліції Києва повідомили чоловікові про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, пункти 1, 8 ч. 2 ст. 115 — закінчений замах на умисне вбивство двох або більше осіб у зв’язку з виконанням ними службового обов’язку;

ст. 348 — посягання на життя працівників правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків;

ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкції відповідних статей передбачають покарання, зокрема довічне позбавлення волі за окремими складами злочинів. Водночас остаточне покарання визначить суд. Дії групи оповіщення перевірятимуться під час проведення службового розслідування.

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