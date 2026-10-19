Стрілянина в Печерському ТЦК у Києві: є поранені військові та поліціянти, стрільця затримано

У приміщенні ТЦК на Печерську у місті Київ пролунали постріли, внаслідок яких поранень зазнали шестеро людей — троє правоохоронців і троє військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За попередніми даними поліції, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК за порушення законодавства про мобілізацію.

Поранені троє поліцейських і троє військовослужбовців.

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Затримання

Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну допомогу. Про їхній стан поліція не повідомила.

На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Всі обставини події встановлюються.

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