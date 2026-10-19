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Стрілянина в Печерському ТЦК у Києві: є поранені військові та поліціянти, стрільця затримано

Стрілянина в ТЦК на Печерську в Києві: шестеро поранених

У приміщенні ТЦК на Печерську у місті Київ пролунали постріли, внаслідок яких поранень зазнали шестеро людей — троє правоохоронців і троє військовослужбовців.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За попередніми даними поліції, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК за порушення законодавства про мобілізацію.

Поранені троє поліцейських і троє військовослужбовців.

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Затримання 

  • Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну допомогу. Про їхній стан поліція не повідомила.
  • На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Всі обставини події встановлюються.

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Автор: 

Київ (17434) напад (1349) Нацполіція (15912) стрілянина (2032) ТЦК та СП (1445)
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Топ коментарі
+29
Відео з боді-камер «ненавчені вмикати» як завжди не увімкнули.
Простір для версій неймовірний...
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19.10.2026 20:19 Відповісти
+25
А поперед нього поліцейських і тцка. У них, схоже, підготовка взагалі нульова, якщо їх шістьох один мобілізований постріляв. Так скоро не вони бабок на базарі ганятимуть, а бабки їх.
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19.10.2026 20:15 Відповісти
+21
Доставили чи викрали?
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19.10.2026 20:09 Відповісти

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