Стрілянина в Печерському ТЦК у Києві: є поранені військові та поліціянти, стрільця затримано
У приміщенні ТЦК на Печерську у місті Київ пролунали постріли, внаслідок яких поранень зазнали шестеро людей — троє правоохоронців і троє військовослужбовців.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
За попередніми даними поліції, вогонь відкрив чоловік, якого доставили до ТЦК за порушення законодавства про мобілізацію.
Поранені троє поліцейських і троє військовослужбовців.
Затримання
- Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надають необхідну допомогу. Про їхній стан поліція не повідомила.
- На місці працюють слідчо-оперативні групи територіального та головного управлінь поліції. Всі обставини події встановлюються.
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