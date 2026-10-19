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Новости Конфликт с ТЦК Нападение на ТЦК Нападение на полицейских
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Стрельба в Печерском ТЦК в Киеве: есть раненые военные и полицейские, стрелок задержан

Стрельба в ТЦК на Печерске в Киеве: шестеро раненых

В помещении ТЦК на Печерске в Киеве раздались выстрелы, вследствие которых ранения получили шесть человек — трое сотрудников правоохранительных органов и трое военнослужащих.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По предварительным данным полиции, огонь открыл мужчина, которого доставили в ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации.

Ранены трое полицейских и трое военнослужащих.

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Задержание 

  • Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. О их состоянии полиция не сообщила.
  • На месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Автор: 

Киев (27800) нападение (2456) Нацполиция (17699) стрельба (3509) ТЦК (1408)
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Топ комментарии
+29
Відео з боді-камер «ненавчені вмикати» як завжди не увімкнули.
Простір для версій неймовірний...
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19.10.2026 20:19 Ответить
+25
А поперед нього поліцейських і тцка. У них, схоже, підготовка взагалі нульова, якщо їх шістьох один мобілізований постріляв. Так скоро не вони бабок на базарі ганятимуть, а бабки їх.
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19.10.2026 20:15 Ответить
+21
Доставили чи викрали?
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19.10.2026 20:09 Ответить

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