Стрельба в Печерском ТЦК в Киеве: есть раненые военные и полицейские, стрелок задержан
В помещении ТЦК на Печерске в Киеве раздались выстрелы, вследствие которых ранения получили шесть человек — трое сотрудников правоохранительных органов и трое военнослужащих.
Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По предварительным данным полиции, огонь открыл мужчина, которого доставили в ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации.
Ранены трое полицейских и трое военнослужащих.
Задержание
- Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. О их состоянии полиция не сообщила.
- На месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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