Стрельба в Печерском ТЦК в Киеве: есть раненые военные и полицейские, стрелок задержан

В помещении ТЦК на Печерске в Киеве раздались выстрелы, вследствие которых ранения получили шесть человек — трое сотрудников правоохранительных органов и трое военнослужащих.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

По предварительным данным полиции, огонь открыл мужчина, которого доставили в ТЦК за нарушение законодательства о мобилизации.

Ранены трое полицейских и трое военнослужащих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военного ТЦК: почти четыре месяца скрывался от следствия

Задержание

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. О их состоянии полиция не сообщила.

На месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: Во Львовской области неизвестный ударил военного ТЦК ножом в шею и скрылся