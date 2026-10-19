В Харькове задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военного ТЦК: он почти четыре месяца скрывался от следствия
В Харькове суд избрал меру пресечения в отношении 50-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК и СП и ранении другого военного во время проверки военно-учетных документов 25 июня 2026 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным следствия, 25 июня 2026 года в Харькове группа военнослужащих районного ТЦК и СП проводила плановые мероприятия по оповещению населения.
Увидев на ул. Гвардейцев-Широнинцев прохожего, старший группы подошел к нему, чтобы проверить военно-учетные документы. В ответ мужчина достал из кармана нож и несколько раз ударил им военнослужащего в грудную клетку, плечо и предплечье.
Другой военнослужащий ТЦК сразу попытался остановить нападавшего, но тот также ранил его.
Нападавший скрылся
После содеянного мужчина скрылся с места преступления.
Обоих пострадавших срочно госпитализировали в больницу. Одному из них оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Другого раненого — старшего группы оповещения — спасти не удалось: из-за проникающего ранения сердца и большой кровопотери он скончался в тот же день.
16 октября скрывавшийся мужчина был задержан
Долгое время мужчина скрывался от следствия в съемной квартире в Харькове. Благодаря проведению ряда комплексных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось идентифицировать его и установить местонахождение. Нападавшим оказался безработный 50-летний местный житель. 16 октября его задержали.
Под процессуальным руководством Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова мужчине сообщено о подозрении в умышленном убийстве лица в связи с исполнением этим лицом служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и в умышленном причинении легкого телесного повреждения должностному лицу в связи с его служебной деятельностью (ч. 2 ст. 350 УК Украины).
По ходатайству прокурора в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Досудебное расследование проводят следователи СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харьковской области. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники оперативного отдела указанного управления и Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.
Что предшествовало?
- 26 июня в Харькове мужчина напал с ножом на военных ТЦК и СП во время мероприятий по оповещению. Один из военных погиб, другой получил ранения.
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