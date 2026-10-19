У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві військового ТЦК: майже чотири місяці переховувався від слідства

У Харкові суд обрав запобіжний захід 50-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК та СП і пораненні іншого військового під час перевірки військово-облікових документів 25 червня 2026 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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За даними слідства, 25 червня 2026 року у Харкові група військовослужбовців районного ТЦК та СП здійснювала планові заходи з оповіщення населення.



Побачивши на вул. Гвардійців Широнінців перехожого, старший групи підійшов до нього, щоб перевірити військово-облікові документи. У відповідь чоловік дістав із кишені ніж і кілька разів ударив ним військовослужбовця у грудну клітину, плече та передпліччя.

Інший військовослужбовець ТЦК одразу спробував зупинити нападника, але той також поранив його.

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Нападник утік

Після скоєного чоловік утік із місця злочину.



Обох потерпілих терміново госпіталізували до лікарні. Одному з них надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує. Іншого пораненого — старшого групи оповіщення — врятувати не вдалося: через проникаюче поранення серця та велику крововтрату того ж дня він помер.

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16 жовтня чоловіка, який переховувався, затримали

Тривалий час чоловік переховувався від слідства в орендованій квартирі у Харкові. Завдяки проведенню низки комплексних оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося ідентифікувати його та встановити місцезнаходження. Нападником виявився безробітний 50-річний місцевий мешканець. 16 жовтня його затримали.





За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов’язку (п. 8 ч.2 ст. 115 КК України) та в умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку із її службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.



Досудове розслідування проводять слідчі СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники оперативного відділу вказаного управління та Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.

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