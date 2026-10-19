У Харкові затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві військового ТЦК: майже чотири місяці переховувався від слідства
У Харкові суд обрав запобіжний захід 50-річному місцевому жителю, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця ТЦК та СП і пораненні іншого військового під час перевірки військово-облікових документів 25 червня 2026 року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 25 червня 2026 року у Харкові група військовослужбовців районного ТЦК та СП здійснювала планові заходи з оповіщення населення.
Побачивши на вул. Гвардійців Широнінців перехожого, старший групи підійшов до нього, щоб перевірити військово-облікові документи. У відповідь чоловік дістав із кишені ніж і кілька разів ударив ним військовослужбовця у грудну клітину, плече та передпліччя.
Інший військовослужбовець ТЦК одразу спробував зупинити нападника, але той також поранив його.
Нападник утік
Після скоєного чоловік утік із місця злочину.
Обох потерпілих терміново госпіталізували до лікарні. Одному з них надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує. Іншого пораненого — старшого групи оповіщення — врятувати не вдалося: через проникаюче поранення серця та велику крововтрату того ж дня він помер.
16 жовтня чоловіка, який переховувався, затримали
Тривалий час чоловік переховувався від слідства в орендованій квартирі у Харкові. Завдяки проведенню низки комплексних оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося ідентифікувати його та встановити місцезнаходження. Нападником виявився безробітний 50-річний місцевий мешканець. 16 жовтня його затримали.
За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві особи у зв’язку з виконанням цією особою службового обов’язку (п. 8 ч.2 ст. 115 КК України) та в умисному заподіянні легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку із її службовою діяльністю (ч. 2 ст. 350 КК України).
За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Досудове розслідування проводять слідчі СВ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід здійснюють співробітники оперативного відділу вказаного управління та Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області.
Що передувало?
- 26 червня у Харкові чоловік напав із ножем на військових ТЦК та СП під час заходів з оповіщення. Один із військових загинув, інший дістав поранення.
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