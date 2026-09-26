Зловмисник поранив ножем ветерана війни, який служив у ТЦК на Одещині, - облвійськкомат

26 вересня 2026 року у місті Білгород-Дністровському на Одещині під час проведення заходів оповіщення невідома особа завдала ножового поранення військовослужбовцю районного ТЦК та СП, після чого зникла з місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Одеського обласного ТЦК та СП.

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Напад з ножем під час оповіщення

Як зазначається, потерпілого негайно доправили до медичного закладу, де йому надано необхідну оперативну допомогу. Наразі стан військовослужбовця стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

За цим фактом правоохоронними органами розпочато першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення особи нападника та його затримання.

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"Особливого цинізму цьому злочину додає той факт, що постраждалий є ветераном бойових дій, який зазнав поранень під час захисту України на фронті та був переведений для подальшого несення служби до ТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Позиція ТЦК та відповідальність за напад

Також у ТЦК наголошують: будь-які посягання на життя, здоров’я та честь військовослужбовців Збройних Сил України під час виконання службових обов’язків є тяжкими злочинами та тягнуть за собою найсуворішу, невідворотну кримінальну відповідальність.

"Закликаємо громадян неухильно дотримуватися вимог законодавства та утримуватися від будь-яких протиправних дій щодо представників Сил оборони України. Напади на військовослужбовців є прямою загрозою громадській безпеці та обороноздатності держави і матимуть невідворотні правові наслідки", - резюмують у ТЦК.

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