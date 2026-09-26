Злоумышленник ранил ножом ветерана войны, служившего в ТЦК на Одесщине, - облвоенкомат

26 сентября 2026 года в городе Белгород-Днестровском Одесской области во время проведения мероприятий по оповещению неизвестный нанес ножевое ранение военнослужащему районного ТЦК и СП, после чего скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Одесского областного ТЦК и СП.

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Нападение с ножом во время оповещения

Как отмечается, пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую оперативную помощь. В настоящее время состояние военнослужащего стабильное, он под наблюдением врачей.

По данному факту правоохранительными органами начаты первоочередные следственные и розыскные действия по установлению личности нападавшего и его задержанию.

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"Особый цинизм этому преступлению придает тот факт, что пострадавший является ветераном боевых действий, получившим ранения при защите Украины на фронте и переведенным для дальнейшего несения службы в ТЦК и СП", - говорится в сообщении.

Позиция ТЦК и ответственность за нападение

Также в ТЦК подчеркивают: любые посягательства на жизнь, здоровье и честь военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время выполнения служебных обязанностей являются тяжкими преступлениями и влекут за собой самую строгую, неотвратимую уголовную ответственность.

"Призываем граждан неукоснительно соблюдать требования законодательства и воздерживаться от любых противоправных действий в отношении представителей Сил обороны Украины. Нападения на военнослужащих представляют прямую угрозу общественной безопасности и обороноспособности государства и будут иметь неотвратимые правовые последствия", - резюмируют в ТЦК.

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