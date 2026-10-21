Група людей в Одесі жбурляла каміння у будівлю ТЦК: затримано двох учасників

В Одесі група людей закидала камінням будівлю районного ТЦК, куди доставили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку. Поліція затримала двох найактивніших учасників інциденту.

Про це повідомили у поліції області, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними правоохоронців, до районного ТЦК доставили військовозобов'язаного, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.

"На його підтримку до воріт районного територіального центру комплектування прибула група людей, які почали жбурляти каміння у двір та будівлю ТЦК. Наразі правопорушників доставлено до відділу поліції", - йдеться в повідомленні.

Подію кваліфіковано за статтею про хуліганство. Двох найактивніших учасників події затримано у процесуальному порядку.

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Що кажуть у ТЦК?

У пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП Суспільному повідомили, що 20 жовтня під час оповіщення у Пересипському районі Одеси військовослужбовці разом із поліцейськими виявили чоловіка, який, за даними системи "Оберіг", перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.

Чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

Увечері біля установи зібралася група цивільних. У ТЦК їхні дії назвали спробою провокації та перешкоджання роботі установи.

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