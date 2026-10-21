Група людей в Одесі жбурляла каміння у будівлю ТЦК: затримано двох учасників
В Одесі група людей закидала камінням будівлю районного ТЦК, куди доставили військовозобов’язаного, який перебував у розшуку. Поліція затримала двох найактивніших учасників інциденту.
Про це повідомили у поліції області, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними правоохоронців, до районного ТЦК доставили військовозобов'язаного, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації.
"На його підтримку до воріт районного територіального центру комплектування прибула група людей, які почали жбурляти каміння у двір та будівлю ТЦК. Наразі правопорушників доставлено до відділу поліції", - йдеться в повідомленні.
Подію кваліфіковано за статтею про хуліганство. Двох найактивніших учасників події затримано у процесуальному порядку.
Що кажуть у ТЦК?
У пресслужбі Одеського обласного ТЦК та СП Суспільному повідомили, що 20 жовтня під час оповіщення у Пересипському районі Одеси військовослужбовці разом із поліцейськими виявили чоловіка, який, за даними системи "Оберіг", перебував у розшуку через порушення правил військового обліку.
Чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.
Увечері біля установи зібралася група цивільних. У ТЦК їхні дії назвали спробою провокації та перешкоджання роботі установи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль