Чоловік поранив військового ТЦК і намагався наїхати на нього автівкою в Одесі: його затримали

В Одесі затримали чоловіка, який поранив військовослужбовця ТЦК та СП під час перевірки на блокпосту, а потім спробував наїхати на нього автомобілем. Потерпілого госпіталізовано, він перебуває під наглядом лікарів.

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За даними терцентру, 20 жовтня в Одесі під час роботи на блокпосту спільної групи оповіщення, до якої входять військовослужбовці ТЦК та СП і поліціянти, помітили автомобіль, водій якого намагався втекти й створив аварійну ситуацію.

Після зупинки машини під час встановлення особи з'ясувалося, що чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

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У ТЦК стверджують, що він чинив активний опір і завдав військовослужбовцю поранення в шию предметом, зовні схожим на ніж, а потім спробував наїхати на нього автомобілем.

Затримання

Чоловіка затримали на місці. Потерпілого негайно доправили до медичного закладу, де йому надали допомогу.

За цим фактом правоохоронці розпочали слідчі дії, щоб надати правову кваліфікацію діям затриманого та притягнути його до кримінальної відповідальності. Підозр, за даними ТЦК, ще немає. Кожен вважається невинуватим, доки його вину не доведено в суді.

В ТЦК "рішуче засудили" напад і наголосили, що будь-які прояви насильства щодо військовослужбовців під час виконання службових обов'язків є неприпустимими й тягнуть за собою відповідальність за законом. Громадян закликали дотримуватися вимог закону.

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