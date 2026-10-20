Мужчина ранил военного ТЦК и пытался наехать на него на машине в Одессе: его задержали
В Одессе задержали мужчину, который ранил военнослужащего ТЦК и СП во время проверки на блокпосту, а затем попытался наехать на него автомобилем. Пострадавший госпитализирован, он находится под наблюдением врачей.
Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По данным терцентра, 20 октября в Одессе во время работы на блокпосту совместной группы оповещения, в которую входят военнослужащие ТЦК и СП и полицейские, заметили автомобиль, водитель которого пытался скрыться и создал аварийную ситуацию.
После остановки машины при установлении личности выяснилось, что мужчина находился в розыске за нарушение правил воинского учета.
В ТЦК утверждают, что он оказывал активное сопротивление и нанес военнослужащему ранение в шею предметом, внешне похожим на нож, а затем попытался наехать на него автомобилем.
Задержание
- Мужчину задержали на месте. Пострадавшего немедленно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь.
- По данному факту правоохранители начали следственные действия, чтобы дать правовую квалификацию действиям задержанного и привлечь его к уголовной ответственности. По данным ТЦК, подозрений пока нет. Каждый считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
В ТЦК "решительно осудили" нападение и подчеркнули, что любые проявления насилия в отношении военнослужащих при исполнении служебных обязанностей недопустимы и влекут за собой ответственность по закону. Граждан призвали соблюдать требования закона.
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