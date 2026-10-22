Качка официально приступил к исполнению обязанностей представителя Украины при Евросоюзе

Тарас Качка официально приступил к исполнению обязанностей представителя Украины при Европейском Союзе. Он вручил верительные грамоты председателю Европейского совета Антониу Коште и председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Качка написал в социальной сети X в четверг.

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Качка приступил к дипломатической работе в Брюсселе

Новый представитель Украины при ЕС сообщил, что рассчитывает на углубление сотрудничества с Европейским Союзом и дальнейшее развитие европейской интеграции Украины.

"Наша общая цель ясна — это достойное место Украины в Европейском Союзе", — написал Качка.

Он также опубликовал совместное фото с Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен.

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От работы в правительстве к представительству Украины при ЕС

9 октября Владимир Зеленский назначил Тараса Качку представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии.

До этого Качка занимал должность вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На этой должности он работал с 17 июля 2025 года по 14 июля 2026 года.