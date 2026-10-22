Качка офіційно розпочав роботу представника України при Євросоюзі

Тарас Качка офіційно розпочав роботу на посаді представника України при Європейському Союзі. Він вручив вірчі грамоти голові Європейської ради Антоніу Кошті та голові Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Качка написав у соцмережі X у четвер.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Качка розпочав дипломатичну роботу в Брюсселі

Новий представник України при ЄС повідомив, що очікує на поглиблення співпраці з Європейським Союзом і подальший розвиток європейської інтеграції України.

"Наша спільна мета є чіткою — це належне місце України в Європейському Союзі", — написав Качка.

Він також опублікував спільне фото з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляєн.

Також читайте: Україна розраховує вступити до Євросоюзу якнайшвидше, не порушуючи правил - Качка

Від урядової роботи до представництва України при ЄС

Володимир Зеленський призначив Тараса Качку представником України при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії 9 жовтня.

До цього Качка обіймав посаду віцепрем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. На цій посаді він працював із 17 липня 2025 року до 14 липня 2026 року.