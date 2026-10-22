Рада сняла с повестки дня антикоррупционную стратегию, от которой зависят средства от ЕС, — Железняк

Верховная Рада исключила рассмотрение антикоррупционной стратегии на 2026–2030 годы из повестки дня следующей пленарной недели. От этого зависит выделение средств от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Нехватка голосов в Раде

По его словам, сначала депутатам разослали одну повестку дня на следующую пленарную неделю, а затем сразу же другую. Разница между двумя документами, пояснил он, — отсутствие антикоррупционной стратегии.

"Ее снова убрали из повестки дня очередной пленарной недели, так как... "нет голосов". Я так понимаю, голосов от Коалиции", — написал нардеп.

Железняк также заявил: "Нет голосов — нет 18 млрд в бюджет от ЕС. Правда, зачем же нам эти деньги".

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О чем документ

Стратегия должна определить приоритеты государственной антикоррупционной политики на ближайшие пять лет. В июле Антикоррупционный комитет представил Верховной Раде компромиссную стратегию на 2026–2030 годы, которая является условием для получения 400 млн евро в рамках Ukraine Facility.

Недавно вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина хочет за несколько месяцев выполнить промежуточные критерии, в частности в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией, чтобы начать закрывать переговорные главы в процессе вступления в ЕС.

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