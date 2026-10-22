Рада зняла з порядку денного антикорупційну стратегію, від якої залежать кошти від ЄС, - Железняк

Верховна Рада вилучила розгляд антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки з порядку денного наступного пленарного тижня. Від неї залежать кошти від ЄС в межах Ukraine Facility.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Брак голосів у Раді

За його словами, спершу депутатам розіслали один порядок денний на наступний пленарний тиждень, а потім одразу ж інший. Різниця між двома документами, пояснив він, — відсутність антикорупційної стратегії.

"Її знову прибрали з порядку денного чергового пленарного тижня, так як... "немає голосів". Я так розумію, голосів від Коаліції", — написав нардеп.

Железняк також заявив: "Немає голосів — немає 18 млрд у бюджет від ЄС. Правда, навіщо ж нам ці гроші".

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Про що документ

Стратегія має визначити пріоритети державної антикорупційної політики на найближчі п'ять років. У липні Антикорупційний комітет подав Верховній Раді компромісну стратегію на 2026-2030 роки, яка є умовою для отримання 400 млн євро в межах Ukraine Facility.

Нещодавно віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна хоче за кілька місяців виконати проміжні критерії, зокрема у сфері верховенства права й антикорупції, щоб почати закривати переговорні глави в процесі вступу до ЄС.

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