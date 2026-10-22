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Новини Боротьба з корупцією
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Рада зняла з порядку денного антикорупційну стратегію, від якої залежать кошти від ЄС, - Железняк

Рада

Верховна Рада вилучила розгляд антикорупційної стратегії на 2026-2030 роки з порядку денного наступного пленарного тижня. Від неї залежать кошти від ЄС в межах Ukraine Facility.

Про це він написав у Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Брак голосів у Раді

За його словами, спершу депутатам розіслали один порядок денний на наступний пленарний тиждень, а потім одразу ж інший. Різниця між двома документами, пояснив він, — відсутність антикорупційної стратегії.

"Її знову прибрали з порядку денного чергового пленарного тижня, так як... "немає голосів". Я так розумію, голосів від Коаліції", — написав нардеп.

Железняк також заявив: "Немає голосів — немає 18 млрд у бюджет від ЄС. Правда, навіщо ж нам ці гроші".

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Про що документ

  • Стратегія має визначити пріоритети державної антикорупційної політики на найближчі п'ять років. У липні Антикорупційний комітет подав Верховній Раді компромісну стратегію на 2026-2030 роки, яка є умовою для отримання 400 млн євро в межах Ukraine Facility.
  • Нещодавно віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов заявив, що Україна хоче за кілька місяців виконати проміжні критерії, зокрема у сфері верховенства права й антикорупції, щоб почати закривати переговорні глави в процесі вступу до ЄС.

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железняк
Фото: Скриншот допису

Автор: 

ВР (11685) корупція (3699) Євросоюз (11060) Железняк Ярослав (752)
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Топ коментарі
+18
А тобі не похер, за які гроші живе Європа? Тут місцеві кровосісь(депутати, чинуші і усяке лайно) можуть останню кров, вже мабуть у трупа.
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22.10.2026 19:43 Відповісти
+6
Закон про податки на копійчані посилки бігом проголосували. Тотальна корупція в них понад усе, навіть більше ніж страх залишитись без грошей, які можна роздеребанити, мародери, а від народу хочуть, щоб хворі обмежено придатні, які не тримали зброї і не давали присяг, стали камікадже і відправились прив'язуватись до квадроцикла у Скелю! Це все вже за межею!

А оце все ОК?

Бюджет Нацполіції у 2027 році зросте на 36 млрд грн
Загалом на 16 проаналізованих органів у 2027 році планують витратити 309 млрд грн. У 2026 році на них передбачено 243,3 млрд грн. Тобто фінансування зросте на 27%.
Найбільше додаткових грошей отримає Національна поліція. Її бюджет зросте зі 122,7 млрд грн до 159,1 млрд грн, майже на 30%, (36,4 млрд грн). Основна причина - перерахунок та підвищення грошового забезпечення поліцейських.
ВАКС - з 490 до 880 млн грн. Зростання майже на 80% пов'язане зі збільшенням кількості суддів на 60% у межах зобов'язань України за Ukraine Facility.
Серед інших органів:
БЕБ - з 2,19 млрд до 3,25 млрд грн. Зростання на 48%.
АРМА - з 430 млн до 624 млн грн. Зростання на 45%.
НАЗК - з 1,48 млрд до 1,89 млрд грн. Зростання на 27%.
СБУ - з 45,8 млрд до 57,6 млрд грн. Зростання на 26%.
САП - з 369 млн до 446 млн грн. Зростання на 21%.
Офіс Генпрокурора - з 18,25 млрд до 20,7 млрд грн. Зростання на 13%.
НАБУ - з 2,55 млрд до 2,86 млрд грн. Зростання на 12%.
Державна митна служба - з 8,87 млрд до 10,59 млрд грн. Зростання на 19%.
ДБР - з 4,71 млрд до 5,51 млрд грн. Зростання на 17%.
Держфінмоніторинг - з 197 млн до 283 млн грн. Зростання на 44%.

А військовим 4-й рік жодного підвищення.
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22.10.2026 19:53 Відповісти
+6
Що на це каже Невідомий Вова?
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22.10.2026 19:56 Відповісти

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