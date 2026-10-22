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Новости Атака беспилотников
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Россия атакует Украину ударными и реактивными БПЛА: в ряде областей объявлена тревога

шахеди

Российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БПЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских БПЛА

В 19:09 — реактивные БПЛА через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.

В 19:11 — Днепропетровская область: реактивные БПЛА мимо Солоного и мимо Славгорода — в западном направлении

В 19:31 — реактивный БПЛА курсом на Николаев с юга.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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