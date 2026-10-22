Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено тривогу

Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:09 - Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.

О 19:11 - Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Солоне та повз Славгород - у західному напрямку

О 19:31 - Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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