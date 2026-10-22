Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено тривогу
Російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих БпЛА
О 19:09 - Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.
О 19:11 - Дніпропетровщина: реактивні БпЛА повз Солоне та повз Славгород - у західному напрямку
О 19:31 - Реактивний БпЛА курсом на Миколаїв з півдня.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль