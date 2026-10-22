Еще 11 граждан вернулись из зоны оккупации на подконтрольную Украине территорию, — Лубинец. ФОТОРЕПОРТАЖ

С территории, оккупированной Россией, на подконтрольную правительству Украины территорию удалось эвакуировать еще 11 граждан.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В частности, Лубинец подчеркнул, что для части из них этот путь был особенно сложным из-за состояния здоровья, потребности в медицинской помощи и необходимости организовать безопасный выезд.

Среди тех, кому удалось выехать, — супружеская пара, для которой дорога домой фактически начиналась дважды.

Читайте также: Из зоны оккупации вернули 11 украинцев с тяжелыми травмами и заболеваниями, — Лубинец

Женщина ранее смогла выехать из зоны оккупации. Однако ее муж тяжело заболел и попал в реанимацию. Она вернулась, чтобы быть рядом с ним, а после улучшения его состояния — снова организовать выезд. Сегодня они вместе вернулись в Украину. Теперь мужа ждут медицинское обследование и дальнейшее лечение.

Семье нашли жилье и помогут обустроить быт и фактически заново построить жизнь после оккупации.

Процесс эвакуации

Омбудсмен поблагодарил за организацию эвакуации этой группы людей международную компанию с украинскими корнями МХП и ее основателя и генерального директора Юрия Косюка.

Кроме того, по словам Лубинца, в этом году удалось существенно усилить взаимодействие с Международным комитетом Красного Креста в вопросах возвращения гражданских лиц, нуждающихся в помощи при выезде с оккупированных территорий. Теперь сотрудничество носит системный характер.

Смотрите также: Еще 16 украинцев вернулись с временно оккупированных РФ территорий, — Лубинец. ФОТО

Соответствующие мероприятия по возвращению граждан проводятся еженедельно или раз в две недели в зависимости от сформированных списков, обстоятельств людей и возможности организовать безопасный маршрут.

Параллельно Офис Омбудсмена работает еще с одним важным партнером — с Caritas Ukraine, которая еще с начала 2025 года помогает не только во время возвращения, но и после него: с дальнейшим проездом, временным проживанием, финансовой, социальной и психологической поддержкой и другими первоочередными потребностями. Они — стойкие и надежные партнеры.

"Офис Омбудсмена Украины фактически является единственным государственным учреждением, которое системно организует возвращение граждан с временно оккупированных территорий по гуманитарному маршруту "Мокраны — Доманово". Мы работаем с людьми, которые зачастую не имеют возможности выехать самостоятельно, и координируем помощь на всех этапах возвращения", — отметил Лубинец.

Смотрите также: Еще 21 украинца вернули с оккупированных РФ территорий, — Лубинец. ФОТО

Масштаб этой работы значителен. В рамках мероприятий по перемещению и воссоединению семей в различных направлениях в 2023–2026 годах помощь получили 818 человек.

В целом же через этот пункт пропуска с 24 мая 2024 года по 15 октября 2026 года в Украину вернулись 24 953 человека, в том числе 2054 ребенка.

Только в 2026 году — 11 815 человек, в том числе 802 ребенка.

С 2024 года этот учет начал вестись после присоединения Офиса омбудсмена к работе на границе.