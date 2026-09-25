Еще 21 украинца вернули с оккупированных РФ территорий, - Лубинец. ФОТО

17 граждан Украины удалось вернуть из ВОТ благодаря усилиям Офиса омбудсмена, еще четырех человек вернули с ВОТ через другие страны — Грузию и Молдову.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Подробнее об эвакуации

Среди возвращенных — три семьи из Херсонской области.

До оккупации они были соседями, а за эти годы фактически стали одной большой семьей. Вместе переживали обстрелы, длительные отключения света, делились продуктами и поддерживали тех, кому было тяжелее всего.

Об этом времени они говорят: "Мы выжили, потому что держались друг за друга".

Однако, к сожалению, уехать смогли не все. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья двое их близких остались на временно оккупированных территориях.

Особо после возвращения для них было принципиально важно не разлучаться. Среди членов этих семей есть люди с инвалидностью, а самостоятельно решить вопрос с жильем они не могли. Благодаря взаимодействию Офиса омбудсмена и БО "БФ "Рокада" семьи обеспечили совместным жильем, где они смогут оставаться рядом и поддерживать друг друга.

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Четыре человека, которых эвакуировали с ВОТ через Грузию и Молдову, — это целая семья: украинец, его отец и две малолетние девочки.

Семья подвергалась преследованиям после того, как мать детей задержали за её проукраинскую позицию и приговорили к длительному сроку заключения.

Содействие в эвакуации

По словам Лубинца, важную роль в эвакуации сыграла международная компания с украинскими корнями МХП и ее основатель и генеральный директор Юрий Косюк.

Отдельно омбудсмен поблагодарил Международный комитет Красного Креста, Международный благотворительный фонд "Каритас Украины", БО "БФ "Рокада", представителей государственных органов, гуманитарные организации, медиков, социальных работников и каждого, кто присоединяется к этой работе.

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Ситуация в Олешках

Лубинец также напомнил об оккупированных Россией Олешках.

"Ситуация в этом и прилегающих населенных пунктах Херсонской области требует немедленного внимания международного сообщества. Люди там продолжают жить в условиях постоянной опасности, проблем с доступом к лекарствам, продуктам и другим предметам первой необходимости, а возможности безопасного выезда остаются существенно ограниченными", — подчеркнул он.

Омбудсмен добавил, что к нему ежедневно поступают обращения с просьбой содействовать выезду людей из этого района.

"Мы рассматриваем каждое из них, сотрудничаем с государственными и международными партнерами и ищем все возможные пути для возвращения наших граждан", — заверил он.

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