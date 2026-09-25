Ще 21 українця повернули з окупованих РФ територій, - Лубінець. ФОТО

17 громадян України вдалося повернути з ТОТ завдяки зусиллям Офісу Омбудсмана, ще чотирьох осіб повернули з ТОТ через інші країни - Грузію та Молдову.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Детальніше про евакуацію

Серед повернутих - три родини з Херсонщини.

До окупації вони були сусідами, а за ці роки фактично стали однією великою родиною. Разом переживали обстріли, тривалі відключення світла, ділили продукти й підтримували тих, кому було найважче.

Про цей час вони говорять: "Ми вижили, бо трималися одне за одного".

Проте, на жаль, виїхати змогли не всі. Через різке погіршення стану здоров’я двоє їхніх близьких залишилися на ТОТ.

Окремо після повернення для них було принципово важливо не розділятися. Серед членів цих родин є люди з інвалідністю, а самостійно вирішити питання житла вони не могли. За взаємодії Офісу Омбудсмана та БО "БФ "Рокада" родини забезпечили спільним житлом, де вони зможуть залишатися поруч і підтримувати одне одного.

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Чотири людини, яких евакуювали з ТОТ через Грузію та Молдову, - це ціла родина: українець, його батько та двоє малолітніх дівчат.

Родина зазнавала переслідувань після того, як матір дітей затримали за її проукраїнську позицію та засудили до тривалого строку ув’язнення.

Сприяння в евакуації

За словами Лубінця, важливу роль в евакуації відіграла міжнародна компанія з українським корінням МХП та її засновник і СЕО Юрій Косюк.

Окремо омбудсмен подякував Міжнародному Комітету Червоного Хреста, Міжнародному благодійному фонду "Карітас України", БО "БФ "Рокада", представникам державних органів, гуманітарним організаціям, медикам, соціальним працівникам та кожному і кожній, який долучається до цієї роботи.

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Ситуація в Олешках

Лубінець також нагадав про окуповані Росією Олешки.

"Ситуація в цьому та навколишніх населених пунктах Херсонщини потребує негайно уваги міжнародної спільноти. Люди там продовжують жити в умовах постійної небезпеки, проблем із доступом до ліків, продуктів та інших базових речей, а можливості безпечного виїзду залишаються суттєво обмеженими", - наголосив він.

Омбудсмен додав, що до нього щодня надходять звернення щодо сприяння виїзду людей із цього району.

"Ми опрацьовуємо кожне з них, працюємо з державними та міжнародними партнерами та шукаємо всі можливі шляхи для повернення наших громадян", - запевнив він.

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