Ще 11 громадян повернулися з окупації на підконтрольну Україні територію, - Лубінець. ФОТОрепортаж

На підконтрольну уряду України територію з російської окупації вдалося евакуювати ще 11 громадян.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, Лубінець наголосив, що для частини з них цей шлях був особливо складним через стан здоров’я, потребу в медичній допомозі та необхідність організувати безпечний виїзд.

Серед тих, кому вдалося виїхати, - подружжя, для якого дорога додому фактично починалася двічі.

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Жінка раніше змогла виїхати з окупації. Однак її чоловік тяжко захворів і потрапив до реанімації. Вона повернулася, щоб бути поруч із ним, а після покращення його стану - знову організувати виїзд. Сьогодні вони разом повернулися в Україну. Тепер на чоловіка чекають медичне обстеження та подальше лікування.

Родині знайшли житло й допоможуть облаштувати побут і фактично заново вибудовувати життя після окупації.

Процес евакуації

Омбудсмен подякував за організацію евакуації цієї групи людей міжнародній компанії з українським корінням МХП та її засновнику і CEO Юрію Косюку.

Крім того, за словами Лубінця, цього року вдалося суттєво посилити взаємодію з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста у питаннях повернення цивільних громадян, які потребують допомоги у виїзді з окупованих територій. Тепер співпраця має системний характер.

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Відповідні заходи з повернення громадян відбуваються щотижня або раз на два тижні залежно від сформованих списків, обставин людей та можливості організувати безпечний маршрут.

Паралельно Офіс Омбудсмана працює ще з одним важливим партнером - з Caritas Ukraine, який ще з початку 2025 року допомагає не лише під час повернення, а й після нього: з подальшим доїздом, тимчасовим проживанням, фінансовою, соціальною та психологічною підтримкою й іншими першочерговими потребами. Вони - стійкі та надійні партнери.

"Офіс Омбудсмана України фактично є єдиною державною інституцією, яка системно організовує повернення громадян із тимчасово окупованих територій за гуманітарним маршрутом "Мокрани - Доманове". Ми працюємо з людьми, які часто не мають можливості виїхати самостійно, та координуємо допомогу на всіх етапах повернення", - зазначив Лубінець.

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Масштаб цієї роботи значний. У межах заходів із переміщення та возз’єднання родин у різних напрямках у 2023–2026 роках допомогу отримали 818 осіб.

Загалом же через цей пункт пропуску з 24 травня 2024 року до 15 жовтня 2026 року в Україну повернулися 24 953 особи, серед них 2054 дитини.

Лише у 2026 році - 11 815 осіб, зокрема 802 дитини.

Із 2024 року цей облік розпочав вестися після долучення Офісу Омбудсмана до роботи на кордоні.