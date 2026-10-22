"Сектор перемен" — Lobby X проведет крупнейшую в Украине ярмарку вакансий

Рекомендация

Фото: Lobby X

Украинская рекрутинговая платформа Lobby X приглашает на мероприятие "Сектор перемен" — ярмарку значимых вакансий, которая впервые в Украине соберет в одном месте работодателей из государственного сектора, общественных организаций, независимых СМИ и международных проектов. Мероприятие состоится 8 ноября в Киеве и пройдет в защищенном помещении с подземным укрытием.

На "Секторе перемен" свои вакансии представят более 50 организаций.

Организаторы ожидают более 1000 участников: опытных специалистов, молодых профессионалов, студентов, ветеранов и ветеранок, а также всех, кто стремится сменить сферу деятельности или присоединиться к общественно значимым проектам.

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Какие возможности получат участники:

познакомиться напрямую с более чем 50 работодателями из госсектора, общественных организаций, СМИ и международных организаций;

узнать об актуальных вакансиях в сфере коммуникаций, аналитики, финансов, SMM, HR, юриспруденции, грант-менеджмента, IT, менеджмента и проектной работы;

задать вопросы представителям организаций в режиме реального времени и оставить резюме;

принять участие в панельной дискуссии с представителями сектора перемен;

понять, может ли государственный или общественный сектор стать следующим шагом в карьере.

Программа дня

09:01 — начало регистрации (работает в течение всего дня).

09:30 — начало работы ярмарки вакансий.

10:00 — начало питчингов работодателей.

13:00–14:00 — панельная дискуссия с представителями сектора перемен.

19:00 — завершение мероприятия.

Перед мероприятием организаторы советуют ознакомиться со списком организаций и обновить резюме — достаточно электронного варианта, распечатывать не нужно.

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Безопасность

мероприятие пройдет в защищенном помещении с подземным укрытием;

на площадке будут постоянно дежурить пожарные и медики, а также работать профессиональная команда безопасности;

точный адрес сообщат накануне зарегистрированным участникам, прошедшим проверку на благонадежность.

Как попасть на "Сектор перемен"

Для участия необходимо зарегистрироваться, сделать пожертвование от 333 грн в фонд "Вернись живым" и пройти проверку безопасности.

Подробности и регистрация: sectorzmin.thelobbyx.com

О Lobby X

Lobby X — украинская рекрутинговая платформа, которая находит сотрудников для прогрессивного бизнеса, команд реформаторов, активных НПО, независимых СМИ и рекрутирует в ряды Сил обороны Украины.

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