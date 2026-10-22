"Сектор перемен" — Lobby X проведет крупнейшую в Украине ярмарку вакансий
Рекомендация
Украинская рекрутинговая платформа Lobby X приглашает на мероприятие "Сектор перемен" — ярмарку значимых вакансий, которая впервые в Украине соберет в одном месте работодателей из государственного сектора, общественных организаций, независимых СМИ и международных проектов. Мероприятие состоится 8 ноября в Киеве и пройдет в защищенном помещении с подземным укрытием.
На "Секторе перемен" свои вакансии представят более 50 организаций.
Организаторы ожидают более 1000 участников: опытных специалистов, молодых профессионалов, студентов, ветеранов и ветеранок, а также всех, кто стремится сменить сферу деятельности или присоединиться к общественно значимым проектам.
Какие возможности получат участники:
- познакомиться напрямую с более чем 50 работодателями из госсектора, общественных организаций, СМИ и международных организаций;
- узнать об актуальных вакансиях в сфере коммуникаций, аналитики, финансов, SMM, HR, юриспруденции, грант-менеджмента, IT, менеджмента и проектной работы;
- задать вопросы представителям организаций в режиме реального времени и оставить резюме;
- принять участие в панельной дискуссии с представителями сектора перемен;
- понять, может ли государственный или общественный сектор стать следующим шагом в карьере.
Программа дня
- 09:01 — начало регистрации (работает в течение всего дня).
- 09:30 — начало работы ярмарки вакансий.
- 10:00 — начало питчингов работодателей.
- 13:00–14:00 — панельная дискуссия с представителями сектора перемен.
- 19:00 — завершение мероприятия.
Перед мероприятием организаторы советуют ознакомиться со списком организаций и обновить резюме — достаточно электронного варианта, распечатывать не нужно.
Безопасность
- мероприятие пройдет в защищенном помещении с подземным укрытием;
- на площадке будут постоянно дежурить пожарные и медики, а также работать профессиональная команда безопасности;
- точный адрес сообщат накануне зарегистрированным участникам, прошедшим проверку на благонадежность.
Как попасть на "Сектор перемен"
Для участия необходимо зарегистрироваться, сделать пожертвование от 333 грн в фонд "Вернись живым" и пройти проверку безопасности.
Подробности и регистрация: sectorzmin.thelobbyx.com
О Lobby X
Lobby X — украинская рекрутинговая платформа, которая находит сотрудников для прогрессивного бизнеса, команд реформаторов, активных НПО, независимых СМИ и рекрутирует в ряды Сил обороны Украины.
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