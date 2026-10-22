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Новини Ярмарок вакансій від Lobby X
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"Сектор змін" – Lobby X проведе найбільший в Україні ярмарок вакансій

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Lobby X проводить ярмарку Сектор змін
Фото: Lobby X

Українська рекрутингова платформа Lobby X запрошує на подію "Сектор Змін" — ярмарок імпакт-вакансій з сенсом, який вперше в Україні збере в одному місці роботодавців з державного сектору, громадських організацій, незалежних медіа та міжнародних проєктів. Захід відбудеться 8 листопада в Києві та пройде в захищеному приміщенні з підземним укриттям.

На "Секторі Змін" свої вакансії представлять понад 50 організацій.

Організатори очікують понад 1000 учасників: досвідчених спеціалістів, молодих фахівців, студентів, ветеранів та ветеранок, а також усіх, хто прагне змінити професійну сферу або долучитися до суспільно важливих проєктів.

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Які можливості отримають учасники:

  • познайомитися напряму з понад 50 роботодавцями з держсектору, ГО, медіа та міжнародних організацій;
  • дізнатися про актуальні вакансії в комунікаціях, аналітиці, фінансах, SMM, HR, юриспруденції, грант-менеджменті, IT, менеджменті та проєктній роботі;
  • поставити запитання представникам організацій наживо і залишити резюме;
  • взяти участь у панельній дискусії з представниками сектору змін;
  • зрозуміти, чи може державний або громадський сектор стати наступним кроком у кар'єрі.

Програма дня

  • 09:01 — старт реєстрації (працює протягом усього дня)
  • 09:30 — старт роботи ярмарку вакансій
  • 10:00 — старт пітчингів роботодавців
  • 13:00–14:00 — панельна дискусія з представниками сектору змін
  • 19:00 — завершення заходу

Перед заходом організатори радять ознайомитися з переліком організацій та оновити резюме — достатньо електронного варіанту, роздруковувати не потрібно.

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Безпека

  • подія відбудеться в захищеному приміщенні з підземним укриттям
  • на локації постійно чергуватимуть пожежники та медики, а також працюватиме професійна команда безпеки
  • точну адресу повідомлять напередодні зареєстрованим учасникам, які пройшли безпекову перевірку

Як потрапити на "Сектор Змін"

Для участі потрібно зареєструватися, зробити донат від 333 грн на фонд "Повернись живим" і пройти безпекову перевірку.

Деталі та реєстрація: sectorzmin.thelobbyx.com

Про Lobby X

Lobby X — українська рекрутингова платформа, яка знаходить працівників прогресивному бізнесу, командам реформаторів, дієвим НГО, незалежним медіа та рекрутує до лав Сил оборони України.

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