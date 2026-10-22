"Сектор змін" – Lobby X проведе найбільший в Україні ярмарок вакансій

Рекомендація

Фото: Lobby X

Українська рекрутингова платформа Lobby X запрошує на подію "Сектор Змін" — ярмарок імпакт-вакансій з сенсом, який вперше в Україні збере в одному місці роботодавців з державного сектору, громадських організацій, незалежних медіа та міжнародних проєктів. Захід відбудеться 8 листопада в Києві та пройде в захищеному приміщенні з підземним укриттям.

На "Секторі Змін" свої вакансії представлять понад 50 організацій.

Організатори очікують понад 1000 учасників: досвідчених спеціалістів, молодих фахівців, студентів, ветеранів та ветеранок, а також усіх, хто прагне змінити професійну сферу або долучитися до суспільно важливих проєктів.

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Які можливості отримають учасники:

познайомитися напряму з понад 50 роботодавцями з держсектору, ГО, медіа та міжнародних організацій;

дізнатися про актуальні вакансії в комунікаціях, аналітиці, фінансах, SMM, HR, юриспруденції, грант-менеджменті, IT, менеджменті та проєктній роботі;

поставити запитання представникам організацій наживо і залишити резюме;

взяти участь у панельній дискусії з представниками сектору змін;

зрозуміти, чи може державний або громадський сектор стати наступним кроком у кар'єрі.

Програма дня

09:01 — старт реєстрації (працює протягом усього дня)

09:30 — старт роботи ярмарку вакансій

10:00 — старт пітчингів роботодавців

13:00–14:00 — панельна дискусія з представниками сектору змін

19:00 — завершення заходу

Перед заходом організатори радять ознайомитися з переліком організацій та оновити резюме — достатньо електронного варіанту, роздруковувати не потрібно.

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Безпека

подія відбудеться в захищеному приміщенні з підземним укриттям

на локації постійно чергуватимуть пожежники та медики, а також працюватиме професійна команда безпеки

точну адресу повідомлять напередодні зареєстрованим учасникам, які пройшли безпекову перевірку

Як потрапити на "Сектор Змін"

Для участі потрібно зареєструватися, зробити донат від 333 грн на фонд "Повернись живим" і пройти безпекову перевірку.

Деталі та реєстрація: sectorzmin.thelobbyx.com

Про Lobby X

Lobby X — українська рекрутингова платформа, яка знаходить працівників прогресивному бізнесу, командам реформаторів, дієвим НГО, незалежним медіа та рекрутує до лав Сил оборони України.

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