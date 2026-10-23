В аэропорту Японии загорелся украинский самолет Ан-124 "Руслан"

22 октября около 19:20 в международном аэропорту Тюбу в Японии произошло возгорание украинского грузового самолета Ан-124 "Руслан". Инцидент произошел во время посадки воздушного судна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на японскую телерадиокомпанию NHK.

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Возгорание произошло во время посадки грузового самолета в международном аэропорту Тюбу. Пожар быстро потушили, никто не пострадал.

Пожар быстро ликвидировали

Авиадиспетчеры вовремя заметили признаки возгорания, после чего экстренные службы оперативно потушили огонь. Самолет смог самостоятельно вырулить на стоянку.

В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за чрезвычайного происшествия взлетно-посадочную полосу аэропорта временно закрыли на 15 минут для проверки. После осмотра аэропорт вернулся к штатному режиму работы.

Причины возгорания и состояние самолета уточняются

На данный момент информации о характере груза и возможных повреждениях самолета нет. Компания "Авиалинии Антонова" пока не комментировала инцидент.

Известно, что рейсы этого самолета в аэропорт Тюбу начались около месяца назад.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину "Авиалинии Антонова" перенесли основную операционную базу в германский аэропорт Лейпциг/Галле.

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