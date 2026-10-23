В аеропорту Японії загорівся український літак Ан-124 "Руслан"

В міжнародному аеропорту Японії Тюбу 22 жовтня близько 19:20 сталося займання українського вантажного літака Ан-124 "Руслан". Інцидент виник під час приземлення повітряного судна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на японську телерадіокомпанію NHK.

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Займання сталося під час приземлення вантажного літака в міжнародному аеропорту Тюбу. Пожежу швидко загасили, ніхто не постраждав.

Пожежу швидко ліквідували

Авіадиспетчери вчасно помітили ознаки займання, після чого екстрені служби оперативно загасили вогонь. Літак зміг самостійно вирулити на стоянку.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Через надзвичайну подію злітно-посадкову смугу аеропорту тимчасово закривали на 15 хвилин для перевірки. Після огляду летовище повернулося до штатного режиму роботи.

Причини займання та стан літака уточнюють

Наразі інформації про характер вантажу та можливі пошкодження літака немає. Компанія "Авіалінії Антонова" поки не коментувала інцидент.

Відомо, що рейси цього літака до аеропорту Тюбу розпочалися близько місяця тому.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну "Авіалінії Антонова" перенесли основну операційну базу до німецького аеропорту Лейпциг/Галле.

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