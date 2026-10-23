В Ивано-Франковской области будут судить военного, который торговал автоматами, гранатами и хотел продать квадрокоптер. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении военнослужащего одной из воинских частей Ивано-Франковской области, организовавшего незаконную торговлю оружием и боеприпасами. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
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Следователи установили, что старший солдат незаконно хранил и продал гражданским лицам два автомата Калашникова и десять гранат Ф-1 с запалами. За этот арсенал он получил 4 тысячи долларов США.
Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что злоумышленник пытался реализовать военный квадрокоптер, похищенный в другой области. Беспилотник рыночной стоимостью около 300 тысяч гривен он предлагал приобрести за полцены — за 150 тысяч гривен. Материалы по факту кражи и попытки продажи дрона выделили в отдельное производство и передали по подследственности в другое подразделение ГБР.
Военнослужащего задержали в июне 2026 года. Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием и боеприпасами. Фигуранту грозит до 7 лет лишения свободы.
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