На Івано-Франківщині судитимуть військового, який торгував автоматами, гранатами та хотів продати квадрокоптер. ФОТОрепортаж
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Івано-Франківщини, який організував незаконну торгівлю зброєю та боєприпасами. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.
Подробиці
Слідчі встановили, що старший солдат незаконно зберігав та продав цивільним особам два автомати Калашникова й десять гранат Ф-1 із запалами. За цей арсенал він отримав 4 тисячі доларів США.
Окрім цього, під час розслідування з'ясувалося, що зловмисник намагався реалізувати військовий квадрокоптер, викрадений в іншій області. Безпілотник ринковою вартістю близько 300 тисяч гривень він пропонував придбати за пів ціни - за 150 тисяч гривень. Матеріали щодо крадіжки та спроби продажу дрона виокремили в окреме провадження і передали за підслідністю до іншого підрозділу ДБР.
Військовослужбовця затримали в червні 2026 року. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.
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