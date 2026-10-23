На Івано-Франківщині судитимуть військового, який торгував автоматами, гранатами та хотів продати квадрокоптер. ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця однієї з військових частин Івано-Франківщини, який організував незаконну торгівлю зброєю та боєприпасами. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Слідчі встановили, що старший солдат незаконно зберігав та продав цивільним особам два автомати Калашникова й десять гранат Ф-1 із запалами. За цей арсенал він отримав 4 тисячі доларів США.

Окрім цього, під час розслідування з'ясувалося, що зловмисник намагався реалізувати військовий квадрокоптер, викрадений в іншій області. Безпілотник ринковою вартістю близько 300 тисяч гривень він пропонував придбати за пів ціни - за 150 тисяч гривень. Матеріали щодо крадіжки та спроби продажу дрона виокремили в окреме провадження і передали за підслідністю до іншого підрозділу ДБР.

Військовослужбовця затримали в червні 2026 року. Йому інкримінують незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Фігуранту загрожує до 7 років позбавлення волі.











Також читайте: За $5 тис. командиру солдат намагався втекти з навчального центру на Рівненщині