В Украине предлагают установить День памяти гражданских жертв российской агрессии 16 марта

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об установлении 16 марта Дня памяти гражданских лиц, погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины. Дата приурочена к годовщине российского авиаудара по Мариупольскому драматическому театру в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект постановления №16173, внесенный в Верховную Раду.

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Инициаторы предлагают ежегодно 16 марта чтить память всех мирных жителей, погибших в результате российской агрессии, начиная с 2014 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в результате ракетных и авиационных ударов, артиллерийских обстрелов, минирования территорий, пыток, незаконного лишения свободы и других действий российских войск погибли тысячи гражданских украинцев.

Авторы инициативы напоминают о трагедиях в Буче, Ирпене, Мариуполе, Изюме, Чернигове, Харькове, Херсоне, Краматорске, Днепре, Виннице, Одессе и Киеве.

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Почему выбрали 16 марта

Именно 16 марта 2022 года российская авиация нанесла удар по зданию Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе, где от обстрелов укрывались мирные жители, в частности семьи с детьми.

По замыслу инициаторов, эта дата должна стать днём общенационального почтения памяти всех гражданских жертв российской агрессии, а не только погибших в Мариуполе.

Проект постановления также предусматривает рекомендацию Кабинету Министров разработать и утвердить план государственных мероприятий по празднованию этой памятной даты.

Целью инициативы называют сохранение памяти о погибших, поддержку их семей и общественное признание трагедий, вызванных российской агрессией.

На данный момент речь идет о законодательном предложении. Для официального установления памятной даты Верховная Рада должна принять соответствующее постановление.

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