В Україні пропонують встановити День пам’яті цивільних жертв російської агресії 16 березня

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про встановлення 16 березня Дня пам’яті цивільних осіб, загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України. Дату приурочили до роковин російського авіаудару по Маріупольському драмтеатру у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт постанови №16173, внесений до Верховної Ради.

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Ініціатори пропонують щороку 16 березня вшановувати пам’ять усіх мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії, починаючи з 2014 року.

У поясненні до документа зазначається, що внаслідок ракетних та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів, мінування територій, катувань, незаконного позбавлення волі та інших дій російських військ загинули тисячі цивільних українців.

Автори ініціативи нагадують про трагедії Бучі, Ірпеня, Маріуполя, Ізюма, Чернігова, Харкова, Херсона, Краматорська, Дніпра, Вінниці, Одеси та Києва.

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Чому обрали 16 березня

Саме 16 березня 2022 року російська авіація завдала удару по будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру в Маріуполі, де від обстрілів переховувалися мирні жителі, зокрема родини з дітьми.

За задумом ініціаторів, ця дата має стати днем загальнонаціонального вшанування всіх цивільних жертв російської агресії, а не лише загиблих у Маріуполі.

Проєкт постанови також передбачає рекомендацію Кабінету Міністрів розробити та затвердити план державних заходів із відзначення пам’ятної дати.

Метою ініціативи називають збереження пам’яті про загиблих, підтримку їхніх родин та суспільне визнання трагедій, спричинених російською агресією.

Наразі йдеться про законодавчу пропозицію. Для офіційного встановлення пам’ятної дати Верховна Рада має ухвалити відповідну постанову.

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