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Новости Государственная измена
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СБУ задержала ветерана армии РФ, которая хотела оформить паспорт Украины для выезда в ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Контрразведка Службы безопасности задержала на Волыни жительницу Донецка, которая в феврале 2022 года вступила в вооруженные группировки РФ и воевала против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Злоумышленницу разоблачили на международном автомобильном пропускном пункте "Доманово", когда она с территории Беларуси пыталась попасть в нашу страну, чтобы восстановить украинский загранпаспорт.

После восстановления документа фигурантка надеялась беспрепятственно выехать в одну из стран Евросоюза для постоянного проживания.

Как выяснило расследование, до начала полномасштабной войны женщина работала медсестрой в Донецкой областной клинико-психиатрической больнице.

В конце февраля 2022 года она добровольно вступила в 91-й отдельный стрелковый полк 1-го армейского корпуса Южного военного округа страны-агрессора.

В рядах российской армии фигурантка получила звание "сержант" и находилась на службе у рашистов до августа 2024 года.

Впоследствии, после увольнения из состава вооруженных формирований РФ, злоумышленница решила выехать с временно оккупированной территории Донецкой области в ЕС.

Чтобы попасть в Евросоюз, женщине нужно было восстановить украинский загранпаспорт, из-за чего она прибыла в нашу страну.

Сотрудники СБУ зафиксировали, как злоумышленница пересекла государственную границу, и задержали ее в одном из отелей Ковеля, где она временно остановилась.

Во время обыска у нее обнаружили российский паспорт, военные билеты армии РФ, а также удостоверение ветерана страны-агрессора и рубли.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении в государственной измене.

Злоумышленница находится под стражей без права освобождения под залог. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала ветерана армии РФ, которая хотела оформить паспорт Украины
СБУ задержала ветерана армии РФ, которая хотела оформить паспорт Украины

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Автор: 

Донецьк (6323) россия (90071) СБУ (21593) Донецкая область (13407) Евросоюз (19075) Волынская область (1207) Донецкий район (105)
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Топ комментарии
+38
В ЄС? А чого не на любімую Колиму ,шмара?
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23.10.2026 10:38 Ответить
+20
Палка послідовниця узкого міра захотіла від нього втекти. А шо трапилося ?
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23.10.2026 10:39 Ответить
+20
хотіла паспорта, хай отриає... довічне. взагалі, зрадників порібно знищувати, а не тратитись на їх утримання в ущерб ЗСУ і озброєнню...
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23.10.2026 10:41 Ответить

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