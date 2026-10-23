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В Киеве раздаются взрывы: столица подвергается атаке реактивного БПЛА
В Киеве во время воздушной тревоги прогремела серия взрывов. Столица подвергается атаке реактивных беспилотников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
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В Воздушных силах заявили о движении БПЛА над Киевом.
Мэр Кличко сообщил о работе ПВО в столице.
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