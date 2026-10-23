Обстрелы 10 областей за сутки: есть погибшие и десятки раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в течение прошедших суток и в ночь на 23 октября нанесли удары по ряду регионов Украины с использованием ракет, ударных беспилотников, авиации и артиллерии. В результате обстрелов есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждены жилые дома, транспортная, энергетическая и другая инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Одесская область: под ударом оказались энергетика и гражданская инфраструктура

Ночью российская армия атаковала объект энергетики ДТЭК "Одесские электросети" и гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Под ударом также оказалась рекреационная зона, сообщил глава ОГА Олег Кипер.

В результате атак возникли пожары, которые в настоящее время ликвидированы. Информации о пострадавших не поступало.

Николаевская область: ранен мужчина

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed. Под ударом оказались транспортная и гражданская инфраструктура, сообщил глава ОВА Георгий Решетилов

В Баштанском районе в результате одной из атак пострадал 51-летний мужчина. Его госпитализировали, по состоянию на утро он находился в состоянии средней тяжести. Также повреждены два частных дома.

В Николаевском районе российские войска атаковали FPV-дроном Куцурубскую громаду. В селе Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Херсонская область: ранены два человека, среди них ребенок

В течение суток, с 6:00 22 октября до 6:00 23 октября, российские войска обстреливали Херсон и ряд населенных пунктов области, в частности Садовое, Белозерку, Станислав, Александровку, Софиевку, Широкую Балку, Кизомис, Велетенское, Берислав, Нововоронцовку, Змиевку, Золотую Балку, Милово, Тягинку и другие населенные пункты, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.

Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены многоэтажный дом, пять частных домов, хозяйственное сооружение и автомобили.

В результате российской агрессии ранения получили два человека, в том числе один ребенок.

Запорожье: трое погибших и один раненый

В результате российских ударов по Запорожью и Запорожскому району погибли три человека, еще один человек получил ранения, сообщил сопредседатель Совета обороны области Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 940 ударов по 46 населенным пунктам области.

По данным ОГА:

четыре ракетных удара пришлись на Запорожье;

российские войска нанесли 23 авиаудара по ряду населенных пунктов;

684 беспилотника различных модификаций, преимущественно FPV-дроны, атаковали города и села области;

зафиксировано восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня;

221 артиллерийский удар пришелся на населенные пункты региона.

Среди населенных пунктов, подвергшихся атакам, — Запорожье, Кушугум, Степногорск, Орехов, Гуляйпольское, Преображенка, Малая Токмачка и Верхняя Терса.

Днепропетровская область: двое пострадавших

По состоянию на утро 23 октября российские войска почти 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области с помощью беспилотников, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

В Днепре повреждена инфраструктура, в Павлограде — административное здание и частный дом.

В Никопольском районе под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. Ранение получил 44-летний мужчина, он проходит амбулаторное лечение.

В Шахтерской громаде Синельниковского района пострадала 26-летняя женщина. Она также находится на амбулаторном лечении.

Харьковская область: двое погибших и 46 пострадавших

За прошедшие сутки российским ударам подверглись Харьков и 12 населенных пунктов области. Погибли два человека, еще 46 пострадали, среди них ребенок, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов

Больше всего пострадавших — в Лозовой, где погибли три человека и ещё 38 получили ранения.

В Харькове ранена 47-летняя женщина. В Изюме ранения получили женщины в возрасте 46 и 22 лет, 60-летний мужчина и 13-летний мальчик. Еще одна женщина в возрасте 50 лет перенесла острую стрессовую реакцию.

На трассе Изюм — Славянск ранен 65-летний мужчина, в Дергачах острую стрессовую реакцию зафиксировали у 56-летней женщины.

Российские войска применяли ракеты, реактивные системы залпового огня, беспилотники "Герань-2", "Молния", FPV-дроны и другие БПЛА.

В Харькове повреждены 15 автомобилей, два прицепа и железнодорожная инфраструктура. В Лозовой — многоквартирный дом, торговые киоски и автомобили.

Также повреждены административные здания, частные дома, гаражи, автомобили, медицинское учреждение, складские помещения и сельскохозяйственная техника в Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах.

Черниговская область: поврежден детский сад, дома и офисное здание

За прошедшие сутки российские войска совершили шесть обстрелов в четырёх населённых пунктах Черниговской области, сообщили в полиции области

В Семеновке в результате попадания беспилотника поврежден фасад неработающего детского сада и складские помещения.

В селе Прибинь Корюковского района россияне атаковали дроном "Молния". Повреждены неработающий дом культуры и два частных дома.

В Прилуках в результате вражеской атаки повреждены офисное здание, подсобное помещение, гараж, окна пятиэтажного дома, грузовик и трактор.

По сообщениям, в этих случаях люди не пострадали.

Сумская область: двое мужчин ранены

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 30 населенных пунктов Сумской области. Всего зафиксировано 72 удара, сообщили в полиции области.

В Тростянецкой общине в результате попадания беспилотника в автомобиль травмы получили мужчины в возрасте 41 и 28 лет.

В Свесской громаде повреждены частный и многоквартирный дома, гаражи, магазин и автомобили.

В Глуховской, Белопольской и Новослободской громадах повреждены частные домовладения. В Сумской, Николаевской и Середино-Будской громадах также зафиксированы повреждения частных домов.

На местах работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники, которые документируют военные преступления российских войск.

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Винницкая область: повреждена энергетическая и промышленная инфраструктура

В течение минувших суток Винницкая область вновь подверглась массированной атаке российских войск. В результате ударов повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, частные дома и хозяйственные постройки, об этом сообщили в ОГА.

По имеющейся информации, пострадавших нет.

В настоящее время спасатели, коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов и энергоснабжения.

Россия атаковала 14 населенных пунктов Донецкой области: двое погибших, девять раненых

За прошедшие сутки российские войска атаковали 14 населенных пунктов Донецкой области. В результате обстрелов погибли два человека, еще девять получили ранения, сообщили в полиции Донецкой области.

В Краматорске в результате попадания российского беспилотника "Гербера" погиб человек. Еще пятеро жителей города пострадали. Повреждены три многоквартирных и шесть частных домов, а также больница.

В Новодонецком российский FPV-дрон убил мужчину.

По Славянску российские войска наносили удары беспилотниками. Один человек ранен, повреждены 14 частных домов, объект инфраструктуры и автомобиль.

В результате ударов по гражданским автомобилям в Адамовке пострадали два человека, а в Яцковке — один.

Александровку россияне атаковали десять раз, в том числе тремя авиабомбами КАБ-250. Повреждены три многоквартирных и один частный дом, больница, водонапорная башня и гражданский автомобиль.

На Ясногорку российские войска сбросили четыре авиабомбы, а также атаковали поселок беспилотниками. Повреждены 26 частных домов.

В Билбасовке, Беленьком и Сухановке повреждены по одному частному дому. В Михайловке повреждены частный дом, административное здание и объект инфраструктуры.

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