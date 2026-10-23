РФ атаковала энергетику на Волыни: более 100 тыс. абонентов остались без электричества, есть пострадавший

Российские оккупанты запустили ночью более 10 БПЛА в направлении Волынской области.

Об этом сообщили в Волынской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

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"В результате атак на объекты энергетики почти 105 тысяч абонентов остались без электричества. В частности, пострадали объекты в Луцком и Ковельском районах.

В связи с этим в Луцке введено частичное ограничение водоснабжения", — отметили там.

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Аварийные бригады работают в усиленном режиме и делают все возможное.

Известно об одном пострадавшем жителе и повреждении дома в Луцком районе.

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Что предшествовало?

Россияне также атаковали Житомирскую область. Без света более 900 населенных пунктов

Кроме того, оккупанты нанесли удар по Ровенской области, в результате чегочасть области осталась без света.

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