Российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавы
Вечером 22 октября Россия обстреляла Полтаву.
Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру
По сообщению главы Полтавской ОВА, российские беспилотники атаковали железнодорожный объект в городе.
"В Полтаве БПЛА врага атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших", — сообщил Виталий Дякивнич.
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