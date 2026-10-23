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Новости Атака беспилотников на Полтавщину
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Российские дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавы

Российские беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру Полтавской области

Вечером 22 октября Россия обстреляла Полтаву.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Виталий Дякивнич в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру

По сообщению главы Полтавской ОВА, российские беспилотники атаковали железнодорожный объект в городе.

"В Полтаве БПЛА врага атаковали объект железнодорожной инфраструктуры. Предварительно — без пострадавших", — сообщил Виталий Дякивнич.

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