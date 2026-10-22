Російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Полтави
Увечері 22 жовтня Росія обстріляла Полтаву.
Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ворог атакував залізничну інфраструктуру
За повідомленням очільника Полтавської ОВА, російські безпілотники атакували залізничний об’єкт у місті.
"У Полтаві БпЛА ворога атакували об’єкт залізничної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих", — повідомив Віталій Дяківнич.
- Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по ринку в Лозовій на Харківщині: двоє загиблих і 36 поранених.
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