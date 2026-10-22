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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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Російські дрони атакували залізничну інфраструктуру Полтави

Російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру Полтавської області

Увечері 22 жовтня Росія обстріляла Полтаву.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич у телеграм-каналі, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворог атакував залізничну інфраструктуру

За повідомленням очільника Полтавської ОВА, російські безпілотники атакували залізничний об’єкт у місті.

"У Полтаві БпЛА ворога атакували об’єкт залізничної інфраструктури. Попередньо — без постраждалих", — повідомив Віталій Дяківнич.

Читайте: Росія атакує Україну ударними та реактивними БпЛА: у низці областей оголошено тривогу

Автор: 

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