РФ атакувала енергетику на Волині: понад 100 тис. абонентів знеструмлено, є травмований

Російські окупанти випустили понад 10 БпЛА по Волинській області вночі.

Про це повідомили у Волинській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Внаслідок атак на обʼєкти енергетики маємо майже 105 тисяч знеструмлених абонентів. Зокрема постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах.

У зв’язку з цим є часткове обмеження водопостачання у Луцьку", - зазначили там.

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Аварійні бригади працюю в посиленому режимі та роблять все можливе.

Відомо про одного травмованого жителя та пошкодження будинку у Луцькому районі.

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Що передувало?

Росіяни також атакували Житомирську область. Без світла понад 900 населених пунктів

Також окупанти вдарили по Рівненській області, внаслідок чого частина області без світла.

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