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РФ атакувала енергетику на Волині: понад 100 тис. абонентів знеструмлено, є травмований
Російські окупанти випустили понад 10 БпЛА по Волинській області вночі.
Про це повідомили у Волинській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Внаслідок атак на обʼєкти енергетики маємо майже 105 тисяч знеструмлених абонентів. Зокрема постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах.
У зв’язку з цим є часткове обмеження водопостачання у Луцьку", - зазначили там.
Аварійні бригади працюю в посиленому режимі та роблять все можливе.
Відомо про одного травмованого жителя та пошкодження будинку у Луцькому районі.
Що передувало?
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