Обстріли 10 областей за добу: є загиблі та десятки поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби та в ніч на 23 жовтня атакували низку регіонів України ракетами, ударними безпілотниками, авіацією та артилерією. Унаслідок обстрілів є загиблі й поранені серед цивільних, пошкоджено житлові будинки, транспортну, енергетичну та іншу інфраструктуру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Одещина: під ударом опинилися енергетика та цивільна інфраструктура

Уночі російська армія атакувала об'єкт енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" та цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Під ударом також опинилася рекреаційна зона, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок атак виникли пожежі, які наразі ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.

Миколаївщина: поранено чоловіка

Минулої доби російські війська атакували Миколаївщину ударними безпілотниками типу Shahed. Під ударом опинилися транспортна та цивільна інфраструктура, повідомив начальник ОВА Георгій Решетілов

У Баштанському районі внаслідок однієї з атак постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували, станом на ранок він перебував у стані середньої тяжкості. Також пошкоджено два приватні будинки.

У Миколаївському районі російські війська атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Херсонщина: поранено двох людей, серед них дитина

Протягом доби, з 6:00 22 жовтня до 6:00 23 жовтня, російські війська обстрілювали Херсон та низку населених пунктів області, зокрема Садове, Білозерку, Станіслав, Олександрівку, Софіївку, Широку Балку, Кізомис, Велетенське, Берислав, Нововоронцовку, Зміївку, Золоту Балку, Милове, Тягинку та інші населені пункти, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено багатоповерховий будинок, п'ять приватних будинків, господарську споруду та автомобілі.

Унаслідок російської агресії поранення дістали двоє людей, зокрема одна дитина.

Запоріжжя: троє загиблих і один поранений

Унаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федоров.

Загалом протягом доби окупанти завдали 940 ударів по 46 населених пунктах області.

За даними ОВА:

чотири ракетні удари припали на Запоріжжя;

російські війська здійснили 23 авіаудари по низці населених пунктів;

684 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакували міста й села області;

зафіксовано вісім обстрілів із реактивних систем залпового вогню;

221 артилерійський удар припав по населених пунктах регіону.

Серед населених пунктів, які зазнали атак, - Запоріжжя, Кушугум, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське, Преображенка, Мала Токмачка та Верхня Терса.

Дніпропетровщина: двоє постраждалих

Станом на ранок 23 жовтня російські війська майже 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджено інфраструктуру, у Павлограді - адміністративну будівлю та приватний будинок.

На Нікопольщині під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Поранення дістав 44-річний чоловік, він лікується амбулаторно.

У Шахтарській громаді Синельниківського району постраждала 26-річна жінка. Вона також перебуває на амбулаторному лікуванні.

Харківщина: двоє загиблих і 46 постраждалих

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та 12 населених пунктів області. Загинули двоє людей, ще 46 постраждали, серед них дитина, повідомив начальник ОВа Олег Синєгубов

Найбільше постраждалих - у Лозовій, де загинули троє людей і ще 38 дістали поранення.

У Харкові поранено 47-річну жінку. В Ізюмі поранення дістали жінки віком 46 і 22 роки, 60-річний чоловік та 13-річний хлопчик. Ще одна жінка віком 50 років зазнала гострої реакції на стрес.

На трасі Ізюм — Слов'янськ поранено 65-річного чоловіка, у Дергачах гостру реакцію на стрес зафіксували в 56-річної жінки.

Російські війська застосовували ракети, реактивні системи залпового вогню, безпілотники "Герань-2", "Молнія", FPV-дрони та інші БпЛА.

У Харкові пошкоджено 15 автомобілів, два причепи та залізничну інфраструктуру. У Лозовій — багатоквартирний будинок, торговельні кіоски й автомобілі.

Також пошкоджено адміністративні будівлі, приватні будинки, гаражі, автомобілі, медичний заклад, складські приміщення та сільськогосподарську техніку в Куп'янському, Ізюмському, Харківському й Чугуївському районах.

Чернігівщина: пошкоджено дитсадок, будинки та офісну будівлю

Минулої доби російські війська здійснили шість обстрілів у чотирьох населених пунктах Чернігівщини, повідомили у поліції області

У Семенівці внаслідок влучання безпілотника пошкоджено фасад непрацюючого дитячого садка та складські приміщення.

У селі Прибинь Корюківського району росіяни атакували дроном "Молнія". Пошкоджено непрацюючий будинок культури та два приватні будинки.

У Прилуках унаслідок ворожої атаки пошкоджено офісну будівлю, підсобне приміщення, гараж, вікна п'ятиповерхового будинку, вантажівку та трактор.

За повідомленнями, у цих випадках люди не постраждали.

Сумщина: двоє чоловіків поранені

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 30 населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 72 удари, повідомили у поліції області.

У Тростянецькій громаді внаслідок влучання безпілотника в автомобіль травми дістали чоловіки віком 41 та 28 років.

У Свеській громаді пошкоджено приватний і багатоквартирний будинки, гаражі, магазин та автомобілі.

У Глухівській, Білопільській і Новослобідській громадах пошкоджено приватні домоволодіння. У Сумській, Миколаївській та Середино-Будській громадах також зафіксовано пошкодження приватних будинків.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки, які документують воєнні злочини російських військ.

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Вінниччина: пошкоджено енергетичну та промислову інфраструктуру

Упродовж минулої доби Вінницька область знову перебувала під масованою атакою російських військ. Внаслідок ударів пошкоджено об’єкти енергетичної та промислової інфраструктури, приватні будинки й господарські споруди, про це повідомили в ОВА.

За наявною інформацією, постраждалих немає.

Наразі рятувальники, комунальні служби та енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів і енергопостачання.

Росія атакувала 14 населених пунктів Донеччини: двоє загиблих, дев’ятеро поранених

Упродовж минулої доби російські війська атакували 14 населених пунктів Донецької області. Унаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще дев’ятеро дістали поранення, повідомили в поліції Донецької області.

У Краматорську внаслідок влучання російського безпілотника "Гербера" загинула людина. Ще п’ятеро мешканців міста постраждали. Пошкоджено три багатоквартирні та шість приватних будинків, а також лікарню.

У Новодонецькому російський FPV-дрон убив чоловіка.

По Слов’янську російські війська били безпілотниками. Поранено одну людину, пошкоджено 14 приватних будинків, об’єкт інфраструктури та автомобіль.

Унаслідок ударів по цивільних автомобілях в Адамівці травмовано двох людей, а в Яцьківці — одну.

Олександрівку росіяни атакували десять разів, зокрема трьома авіабомбами КАБ-250. Пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок, лікарню, водонапірну вежу й цивільний автомобіль.

На Ясногірку російські війська скинули чотири авіабомби, а також атакували селище безпілотниками. Пошкоджено 26 приватних будинків.

У Билбасівці, Біленькому та Суханівці пошкоджено по одному приватному будинку. У Михайлівці зазнали пошкоджень приватна оселя, адміністративна будівля та об’єкт інфраструктури.

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