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Вибухи лунають у Києві: столиця під атакою реактивного БпЛА
Серія вибухів пролунала у Києві під час повітряної тривоги. Столиця перебуває під атакою реактивних безпілотників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
У Повітряних силах заявили про рух БпЛА над Києвом.
Мер Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.
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