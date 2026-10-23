Вибухи лунають у Києві: столиця під атакою реактивного БпЛА

Серія вибухів пролунала у Києві під час повітряної тривоги. Столиця перебуває під атакою реактивних безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У Повітряних силах заявили про рух БпЛА над Києвом.

Мер Кличко повідомив про роботу ППО у столиці.

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