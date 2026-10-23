На границе с Сумской областью РФ удерживает 40-тысячную группировку, - бригада "Стальная граница"

Напротив Сумской области Россия сосредоточила около 40 тысяч военнослужащих регулярной армии. Ситуация на границе остается напряженной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Эспрессо" и Slawa.TVрассказал начальникпресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" полковник Иван Шевцов.

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Он отметил, что российские войска продолжают попытки штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. В частности, враг наиболее активно действует на территории Хотинской и Юнаковской общин. Там россияне практически ежедневно пытаются проводить штурмы. На других участках приграничья они обстреливают населенные пункты артиллерией и ударными беспилотниками.

Россия пытается создать буферную зону

Как пояснил военный, одна из целей российских войск — создание буферной зоны шириной 20–30 километров вдоль государственной границы Украины.

"Задача врага — создать 20–30-километровую буферную зону вдоль линии государственной границы. И уже более двух лет враг пытается осуществить эту свою мечту. Но благодаря успешной, эффективной работе как нашей бригады, так и других подразделений Сил обороны врагу это не удается", — отметил Шевцов.

Почему численность российской группировки не уменьшается

По оценке представителя пограничного отряда, напротив Сумской области находится около 40 тысяч российских военных. Численность группировки существенно не меняется, поскольку Россия регулярно проводит ротации и восполняет потери.

"На сегодняшний день профессиональная регулярная армия стоит напротив Сумщины. Ее численность не увеличивается, как и раньше, это около 40 тысяч человек личного состава, но постоянно проводятся ротации. Прежде всего потому, что здесь враг несет довольно большие потери как в личном составе, так и в технике. И все эти потери нужно постоянно восполнять", — рассказал Шевцов.

Отдельно он отметил роль беспилотников в противодействии российским войскам. В частности, эффективны дроны на оптоволокне, которые украинские подразделения используют для поражения личного состава и военной техники противника.

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