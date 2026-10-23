На фронте - 165 боевых столкновений за сутки. Больше всего атак отразили на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб
За прошедшие сутки украинские военные отразили 165 боевых столкновений с российскими оккупантами. Противник активно применял авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе. Наиболее интенсивные бои велись на Покровском, Южно-Слобожанском и Гуляйпольском направлениях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском направлении захватчики дважды атаковали в районах Уланово и Корчаковки.
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Ковалевки, Анищино, Избицкого, Радьковки и Ольховатки.
На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Петропавловки.
Попытки противника продвинуться были остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили пять атак в районах Катериновки, Колодязей и Лимана.
На Славянском направлении противник совершил одну атаку в районе Николаевки.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.
На Константиновском направлении зафиксировано 11 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Дружковки, Новоселовки, Константиновки, Долгой Балки и Павловки.
На Покровском направлении наши защитники отразили 15 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также проводил штурмы в направлениях Кучерова Яра, Светлого, Софиевки, Вольного, Нового Донбасса и Мирного.
На Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.
На Гуляйпольском направлении отражено 12 атак захватчиков в районах Чаривного, Терноватого, Верхней Терсы, Косовцевого, Воздвижевки, Копаней, Новоселовки и Белогорья.
На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Лукьяновского.
На Приднепровском направлении активных действий врага не зафиксировано.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.
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