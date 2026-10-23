На фронте - 165 боевых столкновений за сутки. Больше всего атак отразили на Покровском и Южно-Слобожанском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские военные отразили 165 боевых столкновений с российскими оккупантами. Противник активно применял авиацию, управляемые авиабомбы и дроны-камикадзе. Наиболее интенсивные бои велись на Покровском, Южно-Слобожанском и Гуляйпольском направлениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Боевые действия

На Северо-Слобожанском направлении захватчики дважды атаковали в районах Уланово и Корчаковки.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Оккупанты пытались продвинуться в районах Ковалевки, Анищино, Избицкого, Радьковки и Ольховатки.

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На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Петропавловки.

Попытки противника продвинуться были остановлены на Лиманском направлении, где наши защитники отразили пять атак в районах Катериновки, Колодязей и Лимана.

На Славянском направлении противник совершил одну атаку в районе Николаевки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 11 атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Дружковки, Новоселовки, Константиновки, Долгой Балки и Павловки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 15 атак. Враг атаковал в районах Сергеевки, Молодецкого и Новопавловки, а также проводил штурмы в направлениях Кучерова Яра, Светлого, Софиевки, Вольного, Нового Донбасса и Мирного.

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На Александровском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Гуляйпольском направлении отражено 12 атак захватчиков в районах Чаривного, Терноватого, Верхней Терсы, Косовцевого, Воздвижевки, Копаней, Новоселовки и Белогорья.

На Ореховском направлении наши защитники отразили одну атаку врага в районе Лукьяновского.

На Приднепровском направлении активных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.