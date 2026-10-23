На фронті - 165 боєзіткнень за добу. Найбільше атак відбили на Покровському та Південно-Слобожанському напрямках, - Генштаб
Минулої доби українські військові відбили 165 бойових зіткнень із російськими окупантами. Противник активно застосовував авіацію, керовані авіабомби та дрони-камікадзе. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському напрямку загарбники двічі атакували в районах Уланового та Корчаківки.
На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Ковалівки, Анищиного, Ізбицького, Радьківки та Вільхуватки.
На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував у районі Петропавлівки.
Ворожі спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили п'ять атак у районах Катеринівки, Колодязів та Лимана.
На Слов’янському напрямку противник здійснив одну атаку в районі Миколаївки.
На Краматорському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Дружківки, Новоселівки, Костянтинівки, Довгої Балки та Павлівки.
На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми у напрямках Кучерового Яру, Світлого, Софіївки, Вільного, Нового Донбасу та Мирного.
На Олександрівському напрямку противник активних наступальних дій не проводив.
На Гуляйпільському напрямку відбито 12 атак загарбників у районах Чарівного, Тернуватого, Верхньої Терси, Косівцевого, Воздвижівки, Копанів, Новоселівки та Білогір'я.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога в районі Лук'янівського.
На Придніпровському напрямку активних дій ворога не зафіксовано.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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