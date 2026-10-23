На кордоні із Сумщиною РФ утримує 40-тисячне угруповання, - бригада "Сталевий кордон"

Навпроти Сумської області Росія зосередила близько 40 тисяч військовослужбовців регулярної армії. Прикордонна ситуація залишається напруженою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Еспресо" та Slawa.TV розповів начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" полковник Іван Шевцов.

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Він зазначив, що російські війська продовжують спроби штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Зокрема ворог найактивніше діє на території Хотінської та Юнаківської громад. Там росіяни практично щодня намагаються проводити штурми. На інших ділянках прикордоння вони обстрілюють населені пункти артилерією та ударними безпілотниками.

Росія намагається створити буферну зону

Як пояснив військовий, одна з цілей російських військ - створення буферної зони завширшки 20–30 кілометрів уздовж державного кордону України.

"Задача ворога - створити 20-30-кілометрову буферну зону вздовж лінії державного кордону. І вже понад два роки ворог намагається цю свою мрію здійснити. Але завдяки успішній, ефективній роботі як нашої бригади, так і інших підрозділів Сил оборони ворогу це не вдається", - зазначив Шевцов.

Чому чисельність російського угруповання не зменшується

За оцінкою представника прикордонного загону, навпроти Сумської області перебуває близько 40 тисяч російських військових. Чисельність угруповання суттєво не змінюється, оскільки Росія регулярно проводить ротації та поповнює втрати.

"На сьогодні професійна регулярна армія стоїть навпроти Сумщини. Вона не збільшується, як і раніше, це близько 40 тисяч особового складу, але постійно здійснюються ротації. Передусім через те, що тут ворог зазнає досить великих втрат як в особовому складі, так і в техніці. І потрібно ці всі втрати постійно поновлювати", - розповів Шевцов.

Окремо він відзначив роль безпілотників у протидії російським військам. Зокрема, ефективними є дрони на оптоволокні, які українські підрозділи використовують для ураження особового складу та військової техніки противника.

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