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Украинский самолет атаковал вражескую цель на воде: пилот показал запуск ракеты и мощный взрыв
В сети опубликовали видеозапись боевого вылета украинского военного летчика, нанесшего ракетный удар по вражеской цели на воде. Кадры сняты непосредственно из кабины боевого самолета во время выполнения задания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео продолжительностью около 19 секунд видно, как украинский военный самолет летит над водной гладью.
Камера, установленная в кабине пилота, фиксирует момент применения авиационного вооружения.
После запуска ракеты в кадре появляется яркая вспышка, а над водой тянется след от ее полета. Самолет продолжает движение, а камера показывает водную поверхность и горизонт во время выполнения маневра. Судя по видеозаписи, украинский пилот успешно поразил вражескую цель на воде.
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На питання скільки голів має Cristiano Ronaldo, щі чесно відповіло
"на сьогодні Cristiano Ronaldo має одну голову."
І не посперечяєшся...
не моє, підслухано на інеті.