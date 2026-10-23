РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12213 посетителей онлайн
Новости Авиация ВСУ
4 423 11

Украинский самолет атаковал вражескую цель на воде: пилот показал запуск ракеты и мощный взрыв

В сети опубликовали видеозапись боевого вылета украинского военного летчика, нанесшего ракетный удар по вражеской цели на воде. Кадры сняты непосредственно из кабины боевого самолета во время выполнения задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео продолжительностью около 19 секунд видно, как украинский военный самолет летит над водной гладью. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Камера, установленная в кабине пилота, фиксирует момент применения авиационного вооружения.

После запуска ракеты в кадре появляется яркая вспышка, а над водой тянется след от ее полета. Самолет продолжает движение, а камера показывает водную поверхность и горизонт во время выполнения маневра. Судя по видеозаписи, украинский пилот успешно поразил вражескую цель на воде.

Смотрите: Украинский МиГ-29 перехватил российский реактивный дрон "Герань-4". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пилот поздравил земляков фигурой высшего пилотажа над селом: "Ой-ой-ой-ой, Боже, капец, как его там не стошнило!?". ВИДЕО

Автор: 

авиация (3035) армия РФ (24523) самолет (3919) уничтожение (11056)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Пілоту респект за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
23.10.2026 12:19 Ответить
+3
ПТАХАМ - ЧЕСТЬ!
показать весь комментарий
23.10.2026 12:21 Ответить
+1
за щі.
На питання скільки голів має Cristiano Ronaldo, щі чесно відповіло
"на сьогодні Cristiano Ronaldo має одну голову."
І не посперечяєшся...
не моє, підслухано на інеті.
показать весь комментарий
23.10.2026 12:56 Ответить

Загрузка...

 
 