Український літак атакував ворожу ціль на воді: пілот показав пуск ракети та потужний вибух. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис бойової роботи українського військового льотчика, який завдав ракетного удару по ворожій цілі на воді. Кадри знято безпосередньо з кабіни бойового літака під час виконання завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео тривалістю близько 19 секунд видно, як український військовий літак летить над водною поверхнею.

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Камера, встановлена в кабіні пілота, фіксує момент застосування авіаційного озброєння.

Після пуску ракети у кадрі з'являється яскравий спалах, а над водою простягається слід від її польоту. Літак продовжує рух, а камера показує водну поверхню та горизонт під час виконання маневру. Судячи із відеозапису, український пілот успішно уразив ворожу ціль на воді.

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