УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13132 відвідувача онлайн
Новини Авіація ЗСУ
3 925 11

Український літак атакував ворожу ціль на воді: пілот показав пуск ракети та потужний вибух. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис бойової роботи українського військового льотчика, який завдав ракетного удару по ворожій цілі на воді. Кадри знято безпосередньо з кабіни бойового літака під час виконання завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео тривалістю близько 19 секунд видно, як український військовий літак летить над водною поверхнею. 

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Камера, встановлена в кабіні пілота, фіксує момент застосування авіаційного озброєння.

Після пуску ракети у кадрі з'являється яскравий спалах, а над водою простягається слід від її польоту. Літак продовжує рух, а камера показує водну поверхню та горизонт під час виконання маневру. Судячи із відеозапису, український пілот успішно уразив ворожу ціль на воді.

Дивіться: Український МіГ-29 перехопив російський реактивний дрон "Герань-4". ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український пілот привітав земляків фігурою вищого пілотажу над селом: "Ой-ой-ой-ой, Боже, капєц, як його там не знудило!?". ВIДЕО

Автор: 

авіація (2225) армія рф (22668) літак (2636) знищення (11367)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Пілоту респект за чудову роботу 👍🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
23.10.2026 12:19 Відповісти
+3
ПТАХАМ - ЧЕСТЬ!
показати весь коментар
23.10.2026 12:21 Відповісти
+1
за щі.
На питання скільки голів має Cristiano Ronaldo, щі чесно відповіло
"на сьогодні Cristiano Ronaldo має одну голову."
І не посперечяєшся...
не моє, підслухано на інеті.
показати весь коментар
23.10.2026 12:56 Відповісти

Завантаження...

 
 