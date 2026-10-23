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Український літак атакував ворожу ціль на воді: пілот показав пуск ракети та потужний вибух. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис бойової роботи українського військового льотчика, який завдав ракетного удару по ворожій цілі на воді. Кадри знято безпосередньо з кабіни бойового літака під час виконання завдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео тривалістю близько 19 секунд видно, як український військовий літак летить над водною поверхнею.
Камера, встановлена в кабіні пілота, фіксує момент застосування авіаційного озброєння.
Після пуску ракети у кадрі з'являється яскравий спалах, а над водою простягається слід від її польоту. Літак продовжує рух, а камера показує водну поверхню та горизонт під час виконання маневру. Судячи із відеозапису, український пілот успішно уразив ворожу ціль на воді.
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На питання скільки голів має Cristiano Ronaldo, щі чесно відповіло
"на сьогодні Cristiano Ronaldo має одну голову."
І не посперечяєшся...
не моє, підслухано на інеті.