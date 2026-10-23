Раскрыто еще 7 схем уклонения от мобилизации: задержаны 10 организаторов, — СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Служба безопасности совместно с Национальной полицией пресекла семь новых схем уклонения от мобилизации и задержала 10 организаторов махинаций в различных регионах Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Какие схемы действовали

Так, в Киевской области разоблачены предприниматель и его сообщник, которые за деньги организовали фиктивное трудоустройство уклонистов на критически важное автотранспортное предприятие с последующим "бронированием".

Дельцы "на бумаге" оформляли своих клиентов водителями грузовиков и логистами, но фактически те не появлялись на рабочих местах и не выполняли трудовые обязанности.

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В Закарпатской области разоблачен священнослужитель, который за 15 тысяч долларов содействовал незаконному пересечению государственной границы военнообязанными в страны Евросоюза. Установлено, что священнослужитель лично подсказывал уклонистам маршруты пересечения границы через лес в обход пунктов пропуска.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он сопровождал клиента к "обходной" тропинке.

В Кропивницком задержана жительница Одесской области, которая, имея вторую группу инвалидности, за 10 тысяч долларов заключила фиктивный брак с мужчиной призывного возраста, чтобы помочь ему получить отсрочку от мобилизации и выехать за границу.

После расторжения этого брака женщина планировала заключить следующий по аналогичной схеме.

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В Житомире разоблачены еще два фигуранта. Ими оказались руководитель коммунального предприятия, занимающегося благоустройством одного из городов области, и его приятель — директор строительной компании. Вместе они организовали незаконное снятие уклонистов с розыска ТЦК.

Для этого сообщники использовали личные связи в военкомате. Правоохранители зафиксировали отмену розыска одного из уклонистов и задержали мошенников после получения денег за "услугу".

В Винницкой области разоблачили руководительницу больницы семейной медицины, которая одновременно является депутатом местного райсовета, и ее сообщницу — председателя врачебно-консультативной комиссии, которые продавали военнообязанным фиктивные медицинские заключения о плохом состоянии здоровья их родственников.

Фигуранты вносили ложные сведения в медицинские документы, на основании которых уклонисты получали отсрочку от мобилизации под предлогом ухода за "больными" близкими.

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Во Львове задержан дельц, который за 15 тысяч долларов организовал оформление уклониста 3-й группы инвалидности с внесением "обновленных" данных в соответствующую информационную систему. Чтобы реализовать схему, фигурант задействовал личные связи в госучреждениях.

задержан дельц, который за 15 тысяч долларов организовал оформление уклониста 3-й группы инвалидности с внесением "обновленных" данных в соответствующую информационную систему. Чтобы реализовать схему, фигурант задействовал личные связи в госучреждениях. Кроме того, во Львовской области разоблачен еще один злоумышленник. Речь идет о директоре автотранспортной компании, который за деньги пообещал военнообязанному переправить его за границу. Для этого предприниматель фиктивно устроил потенциального призывника к себе водителем международных рейсов.

Правоохранители задержали уклониста при попытке дать взятку пограничнику за беспрепятственный переход пункта пропуска. После этого задержали и организатора сделки.

Что грозит

Как отмечается, в настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особый период);

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 (пособничество в подкупе должностного лица юридического лица частного права, совершенное по предварительному сговору группой лиц или сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды);

ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу);

ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

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Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.