Викрито ще 7 схем ухилення від мобілізації: затримано 10 організаторів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала сім нових схем ухилення від мобілізації і затримала 10 організаторів оборудок у різних регіонах України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Які схеми діяли

Так, на Київщині викрито підприємця та його спільника, які за гроші організували фіктивне працевлаштування ухилянтів до критично важливого автотранспортного підприємства з подальшим "бронюванням".

Ділки "на папері" оформлювали своїх клієнтів водіями вантажівок та логістами, але фактично вони не з’являлися на робочих місцях і не виконували трудових обов’язків.

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У Закарпатській області викрито священнослужителя, який за 15 тисяч доларів сприяв у незаконному перетині державного кордону військовозобовʼязаним до країн Євросоюзу. Встановлено, що клірик особисто підказував ухилянтам маршрути перетину кордону через ліс поза пунктами пропуску.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він супроводжував клієнта до "обхідної" стежки.

У Кропивницькому затримано мешканку Одещини, яка, маючи другу групу інвалідності, за 10 тисяч доларів уклала фіктивний шлюб із чоловіком призовного віку, щоб допомогти йому отримати відстрочку від мобілізації та виїхати за кордон.

Після розірвання цього шлюбу жінка планувала укласти наступний за аналогічною схемою.

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У Житомирі викрито ще двох фігурантів. Ними виявилися керівник комунального підприємства, що займається благоустроєм одного із міст області, та його приятель – директор будівельної компанії. Разом вони організували незаконне зняття ухилянтів із розшуку ТЦК.

Для цього спільники використовували особисті зв’язки у військкоматі. Правоохоронці задокументували скасування розшуку одного з ухилянтів і затримали ділків після одержання грошей за "послугу".

На Вінниччині викрито очільницю лікарні сімейної медицини, яка одночасно є депутаткою місцевої райради, та її спільницю – голову лікарсько-консультативної комісії, які продавали військовозобов’язаним фіктивні медвисновки про поганий стан здоров’я їхніх родичів.

Фігуранти вносили неправдиві відомості до медичних документів, на підставі яких ухилянти отримували відстрочки від мобілізації під приводом догляду за "хворими" близькими.

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У Львові затримано ділка, який за 15 тисяч доларів організував оформлення ухилянту 3-ї групи інвалідності з внесенням "оновлених" даних до відповідної інформаційної системи. Щоб реалізувати схему, фігурант задіяв особисті зв’язки у держустановах.

затримано ділка, який за 15 тисяч доларів організував оформлення ухилянту 3-ї групи інвалідності з внесенням "оновлених" даних до відповідної інформаційної системи. Щоб реалізувати схему, фігурант задіяв особисті зв’язки у держустановах. Крім цього, на Львівщині викрито ще одного зловмисника. Йдеться про директора автотранспортної компанії, який за гроші пообіцяв військовозобов’язаному переправити його за кордон. Для цього підприємець фіктивно працевлаштував потенційного призовника до себе водієм міжнародних рейсів.

Правоохоронці затримали ухилянта на спробі дати хабар прикордоннику за безперешкодний перетин пункту пропуску. Після цього затримали й організатора оборудки.

Що загрожує

Як зазначається, наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період);

ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 (пособництво у підкупі службової особи юридичної особи приватного права, вчинені за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

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Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.