В Киеве впервые в Украине одновременно пересадили сердце и печень

Хирурги Киевской городской больницы № 1 провели первую в Украине одновременную трансплантацию комплекса "сердце–печень". Операция проходила 19–20 октября, в настоящее время состояние пациента стабильное.

Об этом сообщил медицинский директор больницы, заместитель директора по хирургии и высокотехнологичной медицинской помощи Максим Павловский, передает Цензор.НЕТ.

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Пациент ждал трансплантации с 2018 года

Операцию провели киевлянину, который с 2018 года находился в списке ожидания на трансплантацию в Беларуси, однако так и не получил необходимой помощи.

За это время состояние мужчины существенно ухудшилось. У него развились тяжелая сердечная и печеночная недостаточность, критически снизилась фракция выброса сердца, возникали многочисленные кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода.

Из-за прогрессирования заболеваний пациент обратился к специалистам Киевской городской больницы №1.

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Первую в Украине трансплантацию сердца и печени провели 19–20 октября

Команда трансплантологов выполнила одновременную пересадку двух органов с применением экстракорпоральной поддержки кровообращения.

По словам Павловского, такие операции относятся к числу самых сложных в современной трансплантологии и выполняются лишь в ограниченном числе специализированных центров мира.

"Ее выполнение требует уникального опыта, высокотехнологичного оборудования и слаженной работы мультидисциплинарной команды", — отметил медик.

Уже в течение первых суток после операции пациента отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он начал самостоятельно дышать.

Сейчас мужчина в сознании, может самостоятельно садиться и есть. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

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