У Києві вперше в Україні одночасно пересадили серце та печінку

Хірурги Київської міської лікарні №1 здійснили першу в Україні одномоментну трансплантацію комплексу "серце–печінка". Операція тривала впродовж 19–20 жовтня, нині стан пацієнта стабільний.

Про це повідомив медичний директор лікарні, заступник директора з хірургії та високотехнологічної медичної допомоги Максим Павловський, передає Цензор.НЕТ.

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Пацієнт чекав на трансплантацію з 2018 року

Операцію провели киянину, який із 2018 року перебував у листі очікування на трансплантацію в Білорусі, однак так і не отримав необхідної допомоги.

За цей час стан чоловіка суттєво погіршився. У нього розвинулися тяжка серцева та печінкова недостатність, критично знизилася фракція викиду серця, виникали численні кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу.

Через прогресування захворювань пацієнт звернувся до фахівців Київської міської лікарні №1.

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Першу в Україні трансплантацію серця та печінки провели 19–20 жовтня

Команда трансплантологів виконала одночасну пересадку двох органів із застосуванням екстракорпоральної підтримки кровообігу.

За словами Павловського, такі операції належать до найскладніших у сучасній трансплантології та виконуються лише в обмеженій кількості спеціалізованих центрів світу.

"Її виконання потребує унікального досвіду, високотехнологічного обладнання та злагодженої роботи мультидисциплінарної команди", – зазначив медик.

Уже протягом першої доби після операції пацієнта відключили від апарата штучної вентиляції легень. Він почав самостійно дихати.

Наразі чоловік перебуває у свідомості, може самостійно сідати та їсти. Лікарі оцінюють його стан як стабільний.

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