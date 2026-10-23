У Києві вперше в Україні одночасно пересадили серце та печінку
Хірурги Київської міської лікарні №1 здійснили першу в Україні одномоментну трансплантацію комплексу "серце–печінка". Операція тривала впродовж 19–20 жовтня, нині стан пацієнта стабільний.
Про це повідомив медичний директор лікарні, заступник директора з хірургії та високотехнологічної медичної допомоги Максим Павловський, передає Цензор.НЕТ.
Пацієнт чекав на трансплантацію з 2018 року
Операцію провели киянину, який із 2018 року перебував у листі очікування на трансплантацію в Білорусі, однак так і не отримав необхідної допомоги.
За цей час стан чоловіка суттєво погіршився. У нього розвинулися тяжка серцева та печінкова недостатність, критично знизилася фракція викиду серця, виникали численні кровотечі з варикозно розширених вен стравоходу.
Через прогресування захворювань пацієнт звернувся до фахівців Київської міської лікарні №1.
Першу в Україні трансплантацію серця та печінки провели 19–20 жовтня
Команда трансплантологів виконала одночасну пересадку двох органів із застосуванням екстракорпоральної підтримки кровообігу.
За словами Павловського, такі операції належать до найскладніших у сучасній трансплантології та виконуються лише в обмеженій кількості спеціалізованих центрів світу.
"Її виконання потребує унікального досвіду, високотехнологічного обладнання та злагодженої роботи мультидисциплінарної команди", – зазначив медик.
Уже протягом першої доби після операції пацієнта відключили від апарата штучної вентиляції легень. Він почав самостійно дихати.
Наразі чоловік перебуває у свідомості, може самостійно сідати та їсти. Лікарі оцінюють його стан як стабільний.
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